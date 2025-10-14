Yina Calderón, reconocida ‘influencer’ y empresaria colombiana, sorprendió a sus seguidores al anunciar que está a punto de dejar el país para comenzar una nueva etapa en República Dominicana.

La noticia fue revelada a través de sus historias de Instagram, donde compartió imágenes de sus tiquetes aéreos y ofreció algunos detalles sobre lo que será un importante giro en su carrera profesional.

(Vea también: Yina Calderón, destrozada, habló de amigo cercano que murió: “El amor de mi vida”)

¿Cuándo se va Yina Calderón del país?

Según indicó la propia Calderón, su vuelo está programado para el sábado 25 de octubre a las 10 de la mañana, y tiene como destino final la ciudad de Santo Domingo, donde aterrizará hacia las dos de la tarde.

Lee También

Aunque no ofreció muchos detalles sobre el motivo de su viaje, sí dejó claro que se trata de un nuevo proyecto profesional que la tiene muy motivada. La creadora de contenido aseguró que los cambios que se avecinan permitirán conocer una versión más fuerte y decidida de ella.

“Colombia me perderá”, fueron las palabras con las que Calderón acompañó su anuncio, dejando claro que su ausencia se sentirá en el panorama del entretenimiento digital colombiano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo mejor del entretenimiento ✨️📸 (@entretenimientocol)

Con su estilo habitual, directo y sin filtros, prometió que su carácter se hará notar aún más en esta nueva etapa. Incluso llegó a compararse con reconocidas actrices de telenovelas como Catherine Siachoque y Gabriela Spanic, famosas por sus papeles de villanas, insinuando que mostrará una personalidad aún más intensa y controversial.

Aunque aún no se ha confirmado de manera oficial, todo apunta a que Yina participará en un ‘reality show’ en territorio dominicano. Este tipo de formato encajaría perfectamente con su estilo explosivo, carismático y polémico, lo que ha mantenido a su audiencia atenta a cada uno de sus movimientos en redes sociales.

Además, su participación en un proyecto internacional marcaría un importante paso en su carrera, llevándola más allá de las fronteras colombianas y abriéndole nuevas oportunidades en la industria del entretenimiento latinoamericano.

¿Cuándo se enfrentará Yina Calderón con Andrea Valdiri?

Pero antes de hacer las maletas definitivamente, Calderón tiene una cita pendiente que ha captado la atención del público: el próximo 18 de octubre, se enfrentará en el ring con Andrea Valdiri, también influenciadora y empresaria, en el evento de boxeo ‘Stream Fighters’ 4, organizado por el creador de contenido Westcol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coliseo Burger Stadium (@coliseoburger)

La pelea tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá y ha sido ampliamente promocionada en redes sociales, prometiendo ser uno de los enfrentamientos más comentados del año entre figuras del entretenimiento digital.

Con esta pelea como antesala, y un nuevo proyecto esperando en el extranjero, Yina Calderón se alista para un cierre de año cargado de desafíos, polémica y reinvención. República Dominicana será testigo del próximo capítulo en la vida de una mujer que, sin duda, sabe cómo mantenerse en el centro de la conversación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.