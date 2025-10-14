El distanciamiento entre Yina Calderón y su madre, Luz Merly Ome, volvió a ser tema de conversación en redes sociales. La mujer, conocida por acompañar a su hija en los primeros años de su carrera como ‘influenciadora’, compartió recientemente una serie de videos y fotografías en las que se mostró agradecida por los detalles que recibió en su cumpleaños, aunque no pudo ocultar su tristeza por la ausencia de su primogénita.

A través de sus redes sociales, Luz Merly Ome contó que, a pesar de recibir múltiples regalos de parte de sus hijas menores, amigos y seguidores, no tuvo comunicación con Yina Calderón en una fecha tan especial.

La madre de la empresaria comentó que una de sus hijas, Leonela, le obsequió un par de aretes, y que el resto de su familia también la llenó de detalles y palabras de cariño. Sin embargo, el silencio de Yina no pasó desapercibido para los seguidores, quienes notaron la falta de interacción entre madre e hija en las redes sociales, donde ambas suelen ser muy activas.

¿Por qué Yina Calderón se peleó con su mamá?

El distanciamiento entre Yina Calderón y su madre no es reciente. En distintas ocasiones, la creadora de contenido ha manifestado públicamente sus desacuerdos con las decisiones sentimentales de Luz Merly, especialmente desde que se conoció su relación con un joven identificado en redes sociales como ‘El Cejas Guzmán’.

Este joven, quien se ha mostrado junto a la madre de las Calderón en varios videos, ha causado controversia por la diferencia de edad entre ambos y por los comentarios que circulan sobre sus intenciones. La propia Yina expresó su inconformidad, asegurando que considera que su madre ha priorizado a sus parejas por encima de sus hijas.

“Mi mamá está ciega y no se da cuenta, además, ella siempre ha puesto a sus novios por encima de nosotras”, afirmó Calderón en una de sus transmisiones en vivo. Estas palabras provocaron todo tipo de reacciones entre los internautas, muchos de los cuales se mostraron divididos: algunos respaldaron a Yina, mientras otros defendieron el derecho de Luz Merly a rehacer su vida sentimental.

Yina Calderón sobre las intenciones del novio de su mamá

Más allá de las diferencias familiares, las declaraciones de Yina también estuvieron dirigidas hacia el joven que acompaña actualmente a su madre. La ‘influenciadora’ sostuvo que, a su juicio, él estaría con Luz Merly “por puro interés”, con la intención de ganar visibilidad en las redes sociales.

“Aparte de eso, el tipo utiliza a mi mamá para ganar seguidores, y mi mamá no se da cuenta”, añadió Calderón en sus historias de Instagram.

Sus palabras encendieron nuevamente el debate entre sus seguidores, quienes recordaron que no es la primera vez que la empresaria del entretenimiento digital tiene conflictos con su familia por motivos personales. A lo largo de los años, Yina ha mantenido una relación cambiante con sus hermanas y su madre, marcada por momentos de apoyo mutuo, pero también por episodios de tensión y desencuentros públicos.

Mientras tanto, Luz Merly ha tratado de mantener una postura conciliadora. A pesar del dolor que expresó por la falta de comunicación con su hija mayor, sus palabras también reflejaron perdón y esperanza. “Yo la perdono, Dios los bendiga”, dijo con serenidad, dejando claro que, pese a los problemas, el amor maternal prevalece.

