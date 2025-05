Yina Calderón se ha convertido en una de las participantes más polémicas de ‘La casa de los famosos Colombia’. Desde su ingreso al ‘reality’, ha causado controversia por sus comentarios directos y su fuerte personalidad.

Su relación con las integrantes del grupo ‘Las chicas fuego’, especialmente con Karina García, se deterioró rápidamente, dando lugar a tensas discusiones que no pasaron desapercibidas para el público.

(Vea también: Yina Calderón se despistó y terminó mostrando todo en ‘La casa de los famosos’: video viral)

Mamá de Yina Calderón habló de su relación con su hija

Luz Merly Ome no es una figura pública como su hija, la ‘influencer’ y empresaria Yina Calderón, pero en su relato hay una historia poderosa de lucha, sacrificio y maternidad temprana.

La mujer habló con el programa ‘Buen día, Colombia’ y recordó cómo a los 16 años se convirtió en madre por primera vez, y cómo ha criado a sus cuatro hijas prácticamente sola, enfrentando todo tipo de adversidades.

“Fui mamá a los 16 y Yina fue mi primera hija. Hoy tengo cuatro hijas y un nieto”, cuenta Luz Merly con orgullo. Sus hijas son Yina (33 años), Leonela (32), Claudia (30), quien ya es madre, y Juliana (27). Para ella, la maternidad ha sido una misión de vida. “Mis hijas son muy estudiosas, de universidad, porque con el papá nos comprometimos a sacarlas adelante. Siempre hemos madrugado juntas, aunque muchas veces el cansancio nos vence”, confiesa entre risas y nostalgia.

Una de las historias que recuerda con mayor detalle es la de Yina, su hija más conocida. La madre cuenta que Yina llegó hasta el noveno semestre de Derecho en la Universidad La Gran Colombia, pero abandonó sus estudios cuando ingresó al ‘reality’ ‘Protagonistas de Nuestra Tele‘.

“Cuando salió, se volvió a matricular para terminar la carrera, pero Leonela, su hermana, fue la que asistió. Yina salía, tomaba traguito y no llegaba a la casa. Al final nos dijo que esa carrera no era para ella”, recuerda con cariño y sin reproches. “Ella es así, libre, decidida, y aunque no terminó la carrera, es una buena hija que nos ha dado todo”.

Lee También

Mamá de Yina Calderón teme por su vida y la de sus hijas por las agresiones verbales de los fanáticos

La vida de Luz Merly no ha sido fácil desde que su hija se convirtió en figura pública. La exposición mediática en el ‘reality’ ha traído consecuencias negativas para toda la familia, especialmente en las redes sociales.

“Hay cosas que me duelen mucho. Nos han gritado en la madrugada en la casa de Yina. Una vez pensé que nos iban a tirar una piedra para rompernos los vidrios”, contó asustada la madre de la participante. “En ‘Protagonistas‘ no fue así. Pero, ahora sí, lo que vino después en redes sociales fue terrible. Incluso nos cerraron las cuentas de Instagram donde vendíamos las fajas. Hha sido muy duro”.

Pese a todo, Luz Merly sigue firme junto a su hija. “A veces me pongo a llorar cuando estoy en su casa. La siento sola. Pero, ella es fuerte, pero si le toca jugar sola, juega sola. Eso me parte el corazón”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

También menciona que, pese a los conflictos con otras ‘influencers’ —como Karina García, con quien Yina ha tenido fuertes enfrentamientos—, su familia se mantiene unida. “Se ha armado una comunidad de apoyo. Sabemos lo que pasa y no la dejamos sola. Ella es nuestra hija, y pase lo que pase, siempre estaremos con ella.”

Este testimonio deja ver el lado más humano de quienes rodean a los famosos, personas como Luz Merly Ome, que con esfuerzo y amor sacaron adelante a sus hijas y que, pese al miedo, no dejan de apoyar y defender a su familia.

* Pulzo.com se escribe con Z