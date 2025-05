“El peor día de mi vida, nos humillaron y encerraron”, escribió en sus redes sociales la también DJ de guaracha, recordando con dolor lo sucedido. En ese momento, Yina, que nunca había salido del país, quiso hacer realidad uno de los mayores sueños de su padre: visitar a la Virgen de Guadalupe, de la cual ambos son devotos. Con todo en regla —pasajes comprados, reservas de hotel, dinero suficiente y documentación en orden—, partieron hacia México con ilusión, pero fueron rechazados sin explicación.

“Más que por mí, me duele mucho por mi papá”, expresó en su momento. “Yo tenía todo al día… simplemente México dijo ‘no’ y ya. No hubo ninguna explicación, solo malos tratos y abusos”, agregó con indignación la participante en 2029 a través de sus redes sociales.

La noticia se viralizó rápidamente, y ante las múltiples especulaciones que surgieron, Yina decidió aclarar los motivos de su viaje: no era un asunto comercial ni promocional, sino un viaje espiritual. “Desde niña soy devota a la Virgen de Guadalupe, íbamos a cumplir una promesa por un favor que nos hizo”, explicó en sus redes.

El calvario comenzó apenas aterrizaron. Mientras hacían la fila en migración, fueron separados del resto de los pasajeros y llevados a una sala de interrogación. Según relató Yina, les quitaron los pasaportes, los incomunicaron y les pidieron llenar formularios con información personal.

“Estuvimos ahí como tres horas sin saber qué pasaba. No nos dejaron hacer llamadas, no teníamos acceso a nuestras maletas”, relató. La situación se agravó por la salud de su padre, quien es diabético y necesitaba insulina, pero las autoridades no mostraron interés en su condición.