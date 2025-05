Manelyk González, reconocida figura de la televisión y los ‘realities’, ha sido una de las participantes más destacadas de la edición ‘All star’ de ‘La casa de los famosos’. Durante su paso temporal en la versión colombiana de este exitoso programa, la mexicana sorprendió al público y a sus compañeros con confesiones sobre su pasado, demostrando la valentía de abrir su corazón frente a millones de televidentes en Colombia.

A lo largo de su carrera, Manelyk ha destacado en proyectos de gran visibilidad, como ‘Acapulco shore’, ‘Super shore’, ‘Resistiré’ y la propia franquicia de ‘La casa de los famosos’. Su espontaneidad y autenticidad la han catapultado como una de las personalidades más queridas y también polémicas de la televisión latinoamericana.

Sin embargo, detrás del personaje exitoso y la influencia en redes sociales, existe una historia marcada por decisiones complejas y momentos profundamente difíciles.

Manelyk González confesó que interrumpió un embarazo y fue abusada en su infancia

Durante una charla con sus compañeros en el reality, Manelyk compartió uno de los episodios más personales y delicados de su vida. Relató que, en un punto crucial de su emergente carrera, quedó embarazada y decidió interrumpir el embarazo para priorizar sus objetivos profesionales.

“Cuando empecé a ser famosa, quedó embarazada y tomó la decisión de no tener a este bebé porque sentía que me iba a arruinar la vida y la carrera, estaba apenas comenzando”, afirmó González durante la conversación.

El artista también mencionó que aunque en ese momento creyó estar actuando en función de sus sueños, actualmente duda si fue la mejor decisión, reconociendo que habría preferido reflexionar un poco más antes de tomarla: “No sé si pude haber tomado la decisión contraria, pero sí es algo que me hubiera gustado pensar un poquito más”, agregó.

No obstante, fue otra confesión la que conmocionó a la audiencia por su carga emocional. Manelyk reveló, por primera vez, que fue víctima de un intento de abuso sexual durante su niñez, un hecho que permaneció en silencio durante muchos años y que aún no considera un capítulo cerrado en su vida.

Explicó que, en su niñez, no comprendía plenamente lo ocurrido, y solo tiempo después pudo identificar la magnitud de la situación. Relatar este episodio le resultó tan impactante que recordó el dolor al revivirlo:

“Cuando recordé este suceso fue como que se me cayó toda mi máscara, se me cayó toda mi barrera, se me cayó toda esa Manelyk que no le pasaba nada, se me cayó mi mundo”, expresó la influenciadora.

Según González, después de hacer conscientes estos recuerdos, atravesó por episodios de ansiedad y depresión. Compartir su experiencia, mencionada, representa un paso importante en su sanación y en su deseo de visibilizar situaciones similares que viven muchas personas.

La valentía de Manelyk ha causado gran empatía entre sus seguidores y compañeros, quienes han respaldado las palabras de la actriz en la búsqueda de mayor conciencia sobre la salud mental y el respeto hacia quienes han sido víctimas de situaciones traumáticas en el pasado.

