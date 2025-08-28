Este miércoles 27 de agosto, el ciclista británico Chris Froome, cuatro veces campeón del Tour de Francia, sufrió un grave accidente mientras entrenaba cerca de Saint-Raphaël, en la Costa Azul de Francia, según reportó L’Equipe.

(Vea también: Venezuela convocó hasta al ‘Brujo’ para ganarle a Colombia y clasificar al Mundial 2026)

Un vehículo atropelló al pedalista, lo que resultó en su traslado en helicóptero al hospital de Toulon, explicó el mismo medio. Aunque se confirmó que el ciclista de 40 años estaba consciente después del impacto, las autoridades y su equipo, el Israel-Premier Tech, no han proporcionado detalles completos sobre la gravedad de sus lesiones.

Este incidente marca otro capítulo en la serie de contratiempos físicos que han afectado al corredor en los últimos años, especialmente luego de su casi fatal accidente en 2019.

Lee También

El siniestro ocurrió en una carretera cercana a su lugar de residencia en Mónaco, donde Froome ha vivido desde 2011. Según las primeras informaciones, este hecho le habría provocado lesiones que podrían poner fin a su temporada 2025, que muchos anticipaban como la última de su carrera profesional.

La falta de detalles específicos sobre las lesiones ha despertado incertidumbre sobre su estado, pero el traslado en helicóptero sugiere que el impacto fue significativo.

Su equipo ha emitido un comunicado pidiendo apoyo para Froome y prometiendo actualizaciones sobre su condición en los próximos días.

Please join us in wishing @chrisfroome well and a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/G8folPRDrT — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 28, 2025

Ante este accidente, su participación en cualquier carrera este año parece improbable.

Otros accidentes que ha tenido Chris Froome

Este no es el primer encuentro de Froome con lesiones graves. En junio de 2019, durante una sesión de reconocimiento para el Critérium du Dauphiné, Froome sufrió un accidente devastador al chocar contra un muro a 60 km/h debido a una ráfaga de viento mientras se limpiaba la nariz.

Ese incidente le dejó múltiples fracturas, incluyendo fémur, codo, costillas y vértebras, además de una lesión en el cuello que requirió una cirugía de seis horas y una prolongada estancia en cuidados intensivos.

Este accidente marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que desde entonces no ha logrado recuperar el nivel que lo llevó a dominar el ciclismo mundial en la década de 2010.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Froome (@chrisfroome)

Más recientemente, en febrero de 2025, Froome sufrió una fractura de clavícula derecha durante la última etapa del UAE Tour, lo que lo obligó a abandonar la carrera.

Después de una evaluación en Dubái, se determinó que no requería cirugía inmediata, pero el incidente limitó su participación en la temporada. Además, en marzo de 2024, una fractura de muñeca en el Tirreno-Adriático y un incidente menor al ser golpeado por la puerta de un automóvil mientras entrenaba añadieron más complicaciones a su historial médico.

¿Qué ha ganado Chris Froome en su carrera?

El británico es, sin duda, uno de los ciclistas más exitosos de su generación. Nacido en Nairobi, Kenia, el 20 de mayo de 1985, y representando a Gran Bretaña desde 2008, Froome acumuló un impresionante palmarés que lo coloca entre los grandes del ciclismo.

Ganó el Tour de Francia en cuatro ocasiones (2013, 2015, 2016 y 2017), la Vuelta a España en dos (2011 y 2017) y el Giro de Italia en 2018, logrando un total de siete títulos en grandes vueltas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chris Froome (@chrisfroome)

Este hito lo convirtió en el primer ciclista en ostentar las camisetas de líder de las tres grandes vueltas al mismo tiempo desde Bernard Hinault en 1983.

Además, Froome se alzó con dos medallas de bronce olímpicas en contrarreloj (2012 y 2016) y una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Contrarreloj en 2017. Entre sus victorias en carreras por etapas destacan el Tour de Omán (2013), el Critérium International (2013), el Tour de Romandie (2013) y dos ediciones del Critérium du Dauphiné (2013 y 2015).

Su capacidad para escalar montañas y su fortaleza en contrarreloj lo convirtieron en un corredor temido, especialmente en el Tour de Francia, donde dominó durante varios años.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.