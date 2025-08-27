En una emocionante jornada de contrarreloj por equipos en Figueres, la etapa 5 de la Vuelta a España 2025 vio al danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) recuperar la camiseta roja de líder de la clasificación general.

El recorrido de 24.1 kilómetros, con un desnivel positivo de 86 metros, fue el escenario perfecto para que el equipo Visma demostrara su fortaleza, consolidando a Vingegaard como el gran favorito de la carrera.

El equipo UAE Team Emirates marcó el mejor tiempo provisional al llegar a meta, poniendo presión sobre los demás equipos. Sin embargo, Visma-Lease a Bike respondió con un tiempo de 25:34, superando a Groupama-FDJ por cuatro segundos en el primer intermedio y asegurando la segunda posición en la etapa.

Acá, la llegada del equipo ganador del día:

¡VOLARON EN LA CRONO! Los corredores del UAE realizaron un gran trabajo en equipo que les permitió ganar la quinta etapa de La Vuelta a España y además hizo subir a Ayuso y Almeida en la general. 🚀 pic.twitter.com/hFfszY2gsj — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 27, 2025

La etapa no estuvo exenta de incidentes, con una dura caída de Matteo Sobrero que añadió dramatismo a la jornada. A pesar de ello, el equipo de Vingegaard mantuvo la concentración y ejecutó una estrategia impecable, demostrando su superioridad en la contrarreloj por equipos.

Clasificación general Vuelta a España tras etapa 5

Este resultado permitió a Vingegaard desbancar a David Gaudu (Groupama-FDJ), quien había tomado el liderato en la etapa anterior, y recuperar la camiseta roja que ya había portado después de su victoria en la etapa 2.

Acá, el top 10 de la Vuelta a España:

Ciclista Tiempo 1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 16:11:24 2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) + 8 3. Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) + 8 4. Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) + 8 5. Giulio Ciccone (LIDL-TREK) + 9 6. David Gaudu (Groupama-FDJ) + 16 7. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) + 16 8. Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 20 9. Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – Hansgrohe) + 20 10. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) + 22

Cómo va a ser la etapa 6 de la Vuelta a España

La jornada 6 se disputará este jueves 28 de agosto y será el primer contacto serio con la alta montaña. Con un recorrido de 170.3 kilómetros desde Olot (Girona, España) hasta Pal (Andorra), esta etapa será un escenario clave para los escaladores y los aspirantes a la clasificación general.

Página web de la Vuelta a España

Perfil de etapa 6 de la Vuelta a EspañaLa etapa presenta un desnivel positivo acumulado de 3.475 metros y cuenta con cuatro puertos categorizados, lo que la convierte en una prueba de fuego para el pelotón. El trazado comienza en Olot, una localidad rodeada de volcanes inactivos, y se adentra en los Pirineos rumbo a Andorra. Los puntos clave del recorrido incluyen:

Collada de Sentigosa (tercera categoría): a los 11.4 km, con 11.4 km de ascenso al 4.1 %, ideal para que se forme una fuga temprana.

Collada de Toses (primera categoría): a los 66.45 km, una subida larga de 24.3 km con un promedio del 3.5 %, que pondrá a prueba la resistencia del pelotón.

Alto de La Comella (segunda categoría): a los 149.2 km, con 4.2 km al 8 %, un ascenso corto, pero explosivo que servirá como antesala al gran final.

Pal, Andorra (primera categoría): la meta, con 9.6 km de ascenso al 6.3 %, incluyendo un tramo especialmente duro al 9.5 % a mitad de la subida.

Este final en Pal, que regresa a la Vuelta tras la victoria de Igor Antón en 2010, será decisivo para los favoritos, quienes podrían marcar las primeras diferencias significativas en la general.

