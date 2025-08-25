La Vuelta a España 2025 ya va en su tercera jornada y hasta ahora no ha defraudado en todo lo relacionado al espectáculo, pues los ciclistas han dado todo de sí para conseguir los mejores tiempos posibles.

De hecho, el líder hasta ahora es el danés Jonas Vingegaard, principal candidato a ganar el título, quien ha hecho un buen trabajo con el Visma para terminar en la primera posición en la segunda jornada y finalizar tercero en la tercera.

Sin embargo, hubo algo que manchó el espectáculo de este equipo y fue que en la mañana de este lunes, 25 de agosto, la logística notó que les habían robado varias bicicletas, por lo que su continuidad en la competencia estaba en duda.

🇪🇸 #LaVuelta25 Last night, our mechanics’ truck was broken into and several bikes were stolen. Our mechanics are working hard to ensure that the team is fully prepared for the third stage. The police have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/8RiNvAUAvj — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) August 25, 2025

Afortunadamente, los mecánicos pudieron armar las bicicletas necesarias para que el equipo pudiera competir de la mejor manera, consiguiendo ese podio en la tercera jornada.

Cuánto cuestan las bicicletas del Visma en la Vuelta a España

Ahora, más allá del tema de perder los vehículos, lo cierto es que lo que se llevaron los delincuentes fue mucho dinero, ya que cada bicicleta es bastante costosa.

Vale la pena recordar que Visma usa las bicicletas Cervélo, que es una marca canadiense que se ha ganado un terreno importante en el pelotón internacional. Es más, específicamente usa el modelo S5, el cual viene equipado con el grupo electrónico SRAM Red, potenciómetro integrado y ruedas de gama alta.

Dicha bicicleta se vende por 15.500 o 16.000 euros, que se traduce en poco más de 75’000.000 de pesos, mucho más que varios vehículos incluso último modelo.

“La nueva S5 es 6.3 vatios más rápida que su predecesora. Estas mejoras se producen principalmente en la parte delantera de la bicicleta, pero la integración de los perfiles asimétricos del tubo del sillín y la rueda trasera también es un factor importante. Cervélo ha sido durante mucho tiempo el líder en aerodinámica del pelotón, y estamos seguros de que la nueva S5 es al menos 5 vatios más rápida que las bicicletas de la competencia”, explica la marca en su página web.

Por lo pronto, las autoridades italianas siguen con las investigaciones para determinar quiénes son los responsables detrás de este hurto, ya que es mucho dinero y la cantidad de elementos son importantes para mantener el buen rendimiento en la competencia.

