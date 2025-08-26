La Vuelta a España continúa ofreciendo emociones en edición número 80, y la cuarta etapa, disputada este martes 26 de agosto, no fue la excepción. El británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) se alzó con la victoria en un vibrante embalaje final en Voiron, Francia, luego de un recorrido de 206.7 kilómetros que partió desde Susa, Italia.

Esta jornada, la más larga de la presente edición, marcó el cierre del periplo inicial de la Vuelta por territorio italiano y francés, antes de que la carrera ingrese a España para la quinta etapa.

En los últimos kilómetros, el trabajo de los equipos de sprinters se intensificó, y aunque se esperaba un duelo entre nombres como Mads Pedersen o Jasper Philipsen, fue Ben Turner quien sorprendió con un potente embalaje.

Acá, el video del final de la cuarta etapa:

🏆El ciclista británico Ben Turner ha sido el ganador de la etapa 4 de la #VueltaRTVE26a tras imponerse al sprint en la localidad francesa de Voiron. 🖊️Puedes leer la crónica de la etapa, por @FelipeRTVE en el siguiente enlace https://t.co/opbU8iZDvm pic.twitter.com/TGqtFdNABM — Teledeporte (@teledeporte) August 26, 2025

El británico, aprovechando un lanzamiento desde atrás, mantuvo la punta de velocidad para superar a Philipsen y reclamar su primera victoria en La Vuelta.

Clasificación general Vuelta a España tras etapa 4

En la clasificación general, el francés David Gaudu (Groupama-FDJ) se convirtió en el nuevo líder por el “puestómetro”, entrando en una posición más favorable que Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), aunque ambos comparten el mismo tiempo.

Gaudu, quien ya había brillado en la tercera etapa, defenderá la camiseta roja en la próxima jornada. El mejor colombiano es Egan Bernal, quien se ubica en la cuarta casilla.

Acá, el top 10 de la Vuelta a España:

Ciclista Tiempo 1. David Gaudu (Groupama-FDJ) 15:45:50 2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) m.t 3. Giulio Ciccone (LIDL-TREK) + 8 4. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) + 14 5. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) + 16 6. Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) + 16 7. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) + 16 8. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) + 16 9. Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) + 16 10. Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) + 16

¿Cómo será la etapa 5 de la Vuelta a España?

La Vuelta a España da un giro con la quinta etapa, que se disputará este miércoles 27 de agosto en Figueres, España. Esta jornada será una contrarreloj por equipos (CRE) de 24,1 kilómetros, con inicio y final en la misma ciudad catalana.

Luego de cuatro días de competición en Italia y Francia, el pelotón llega a territorio español con esta etapa que promete reconfigurar la clasificación general.

El recorrido de la contrarreloj es predominantemente llano, lo que favorece a los equipos con especialistas en este tipo de esfuerzos.

