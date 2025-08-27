Este miércoles, 27 de agosto, se llevó a cabo la quinta jornada de la tercera y última gran vuelta de la temporada, la Vuelta a España, en una etapa en la que los ciclistas compitieron en la contrarreloj por equipos.

Esto fue llamativo porque en ninguna de las otras vueltas se presentó, recordando que salen todos los corredores de la misma institución al tiempo y al menos cuatro deben cruzar la línea de meta para que se registre el resultado.

Al final, el gran ganador fue el UAE, que se llevó la etapa y metió a tres ciclistas en el top 5 de la clasificación general. Ante esto, Vingegaard se mantiene líder y Egan, que ilusionaba mucho por el equipo que tiene, perdió segundos y bajó hasta la décima posición.

Qué pasó en la etapa de la Vuelta a España

Sin embargo, más allá del resultado en sí, hubo dos hechos bastante llamativos que igual interfirieron en los resultados deportivos. Por ejemplo, cuando el Israel-Premier Tech estaba compitiendo, unos protestantes pro Palestina se metieron en la vía para obligarlos a parar.

Por más de que la logística trató de mover a las personas a tiempo, igual esto hizo que los deportistas se bajaran, por lo que al final perdieron hasta 45 segundos con respecto a los ganadores.

Protesta en favor de Palestina en la #VueltaRTVE27a al paso del equipo @IsraelPremTech en la crono por equipos de 24 kilómetros en Figueres. 📺EN DIRECTO @la2_tve y @rtveplay https://t.co/Z2Lhn6fTon pic.twitter.com/TfG00s0FVf — Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2025

Debido a esto, el equipo de ciclismo sacó un comunicado asegurando que aunque respetan el derecho a la protesta, igual estos hechos pusieron en riesgo a los corredores y el resto de protagonistas de la institución.

A statement regarding today’s protest at the Vuelta a España. pic.twitter.com/w1Y8tipbiM — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) August 27, 2025

Por otro lado, en medio de una contrarreloj por equipos, donde no hay más ciclistas, se presentó una fuerte caída en el Red Bull Bora Hansgrohe, pues el deportista Matteo Sobrero se pasó de rueda, perdió el equilibrio y se pegó bastante fuerte en la cabeza.

Al final, Sobrero no pudo terminar la etapa, lo que significa que se retiró de la competencia. Este fue el video de la caída:

La caída del italiano Matteo Sobrero (Bora) en la contrarreloj por equipos 🤕#lavuelta2025 📹 Eurosport pic.twitter.com/Kd7foeujJN — Avituallamiento Ciclista (@EVTMO_) August 27, 2025

Estas son cuestiones, sobre todo la primera, que no pasan con mucha regularidad, por lo que los aficionados quedaron bastante sorprendidos por la situación.

