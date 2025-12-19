Riko, ‘el monumental’, atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida profesional, y decidió contarlo sin filtros. El artista de reguetón, recordado por hacer parte de la primera generación del género urbano en Colombia y por compartir escena con figuras como J Balvin, reveló que actualmente enfrenta una difícil situación económica que lo llevó a tomar una decisión poco común para alguien con su trayectoria: trabajar como domiciliario en Medellín mientras continúa apostándole a la música.

El cantante, cuyo nombre estuvo ligado durante años a canciones como ‘Una mirada’, ‘me le pegué’ y ‘déjala volar’, explicó que los ingresos ya no son los mismos que en los inicios de su carrera. En un video publicado recientemente en sus redes sociales, Riko habló con honestidad sobre los altibajos que ha vivido y sobre cómo la realidad de muchos artistas cambia con el paso del tiempo.

“No sabía cómo iba a empezar a hacer este video. No ha sido fácil la situación. Todo el mundo pasa por altas, por bajas, por subidas y bajadas”, expresó el artista, dejando claro que su testimonio no busca generar lástima, sino mostrar una realidad que muchos músicos enfrentan en silencio.

Según contó, su presencia en el medio se fue reduciendo con los años y las oportunidades dejaron de ser constantes, lo que lo obligó a buscar otras alternativas para sostenerse económicamente.

Riko explicó que, aunque la situación es distinta a la que vivió cuando su música sonaba con fuerza, mantiene intacta la motivación para seguir adelante. “Tenemos una situación económica diferente, pero con mucha moral de seguir camellando y seguir haciendo música”, afirmó, destacando que su decisión de trabajar como domiciliario no significa abandonar su vocación artística.

El cantante detalló que comenzará a ofrecer servicios de domicilios, diligencias, recogidas y entregas dentro de Medellín, ciudad que fue clave en el surgimiento del reguetón colombiano y que también ha sido su hogar artístico. Incluso, compartió un número de contacto para que las personas interesadas puedan comunicarse con él directamente y solicitar sus servicios.

“Voy a empezar a trabajar de domiciliario a las personas que estén aquí en Medellín, que necesiten hacer alguna diligencia, que los recojan o que los lleven”, dijo en el video, subrayando que se trata de un trabajo digno y necesario mientras continúa desarrollando nuevos proyectos musicales. Para Riko, mantenerse activo es fundamental, no solo en lo económico, sino también en lo personal.

Lejos de presentar esta etapa como una derrota, el artista insistió en la importancia de la ética laboral y la constancia, sin importar el momento que se esté viviendo. En su mensaje final, se despidió con un tono cercano y respetuoso hacia sus seguidores: “Ya saben, son personas serias. Un abrazo, muchachos. Se cuidan y ahí estamos”, reafirmando que sigue presente y dispuesto a salir adelante.

Riko, ‘el monumental’, es parte de una generación que marcó el inicio del reguetón en Colombia, cuando la escena urbana comenzaba a consolidarse en Medellín y otros artistas locales empezaban a proyectarse internacionalmente. En esa misma época, nombres como Reykon y J Balvin abrían camino en Latinoamérica, mientras muchos otros luchaban por mantenerse vigentes en un mercado cambiante y competitivo.

Su historia pone sobre la mesa una realidad poco visible del mundo artístico: la fama no siempre garantiza estabilidad económica a largo plazo. Aun así, Riko demuestra que reinventarse también es una forma de resistencia, y que seguir trabajando —desde cualquier frente— es parte del camino para no renunciar a los sueños.

