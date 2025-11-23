El concierto de Blessd en el Vive Claro Distrito Cultural dejó uno de los momentos más comentados del fin de semana en Bogotá. El artista paisa, que sigue consolidándose como uno de los referentes del género urbano en Colombia, sorprendió a miles de asistentes al anunciar en pleno escenario que le regalaría una casa a una fan que había asistido al show del sábado 22 de noviembre.

La presentación, que agotó boletería, comenzó en la tarde con la llegada masiva del público, que disfrutó de distintas actividades previas al espectáculo. Ya en la noche, el encargado de abrir fue Westcol, quien presentó un DJ set y dedicó unas palabras a Blessd antes de darle paso al show principal.

El artista apareció interpretando Condenado al éxito II, visiblemente conmovido al ver el estadio lleno. Incluso se arrodilló y lloró por unos momentos antes de continuar con el concierto, que duró más de tres horas e incluyó canciones como Medallo, Tendencia Global y otros éxitos recientes.

Sin embargo, la escena más emotiva ocurrió cuando Blessd detuvo el show para invitar a una mujer al escenario y comunicarle que le estaba regalando una vivienda. “Es una manera mía de retribuirle a usted que hay uno acá”, dijo el cantante ante la ovación del público.

El momento generó gritos, lágrimas y aplausos en todo el recinto. Blessd aseguró que su equipo se encargaría de coordinar los trámites tras el concierto y reiteró que el gesto hacía parte de su intención de “cumplir un sueño significativo” a una seguidora que lo ha acompañado en su carrera.

Un concierto que también puso a prueba el Vive Claro Distrito Cultural

Además del acto del artista, la noche dejó ver el trabajo operativo del Vive Claro Distrito Cultural, que en los últimos meses se ha convertido en uno de los escenarios más concurridos de la ciudad. La entrada y salida del público se desarrollaron con organización y acompañamiento del personal, sin mayores contratiempos reportados.

El lugar, que viene implementando un modelo de gestión sostenible, mantuvo medidas como control de ruido, accesibilidad para personas con discapacidad y procesos de aprovechamiento de residuos. Con esto, este lugar se consolida como uno de los espacios más sostenibles y responsables del país. De hecho, el Vive Claro también destacó su impacto económico, pues eventos de esta magnitud suelen generar cerca de 5.000 empleos temporales, dinamiza la actividad comercial en la zona y fortalece la vida cultural de Bogotá.

Para Blessd, el concierto marcó un punto clave en su carrera, al tratarse del show más grande que ha presentado hasta ahora en Bogotá. Para el Vive Claro, representó otro paso en su consolidación como escenario de grandes eventos en la capital.

La imagen que quedó al final —la de una fan recibiendo la noticia de que tendría una nueva casa— se convirtió en el símbolo de una noche que mezcló emotividad, espectáculo y un récord más para este espacio cultural.

