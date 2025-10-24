El fin de semana llega cargado de estrenos que ponen a vibrar distintos géneros. Desde los ritmos urbanos que nacen en las calles hasta las letras más íntimas del pop alternativo, la música se refresca con una mezcla de estilos y colaboraciones inesperadas.

Lanzamientos con vibras urbanas

Entre los lanzamientos más sonados está ‘Diomedez’, la colaboración de Blessd y GeezyDee que promete dominar las plataformas con su flow callejero. Tainy, de la mano de Feid, regresa con ‘Monstruo’, una apuesta por el reguetón experimental y melódico que resalta la esencia de ambos artistas.

Ryan Castro también sorprendió con su álbum ‘Hopi Sendé’, un proyecto con el que sigue consolidando su carrera internacional. Jezzy y Árcangel, por su parte, presentan ‘Qué sensación’, un tema vibrante que rescata la sensualidad del reguetón clásico.

En la misma línea, ‘Duro’ une a ICON con Maldy y Jhay P, mientras que ‘La paz del muerto’, de ElNiko Arias junto a Ery, explora sonidos más oscuros y letras profundas.

Nuevos ritmos que suenan en la calle

La lista de estrenos se completa con producciones que merecen atención: ‘Últimamente’, de Abril; ‘Guayabi’, la nueva apuesta de Jhon Álex Castaño junto a Georgy Parra Salvaje (GPS); ‘Desamarrar’, de Natalia Natalia; ‘Divino Castigo’, de Timø; y ‘Femme Fatale’, el nuevo álbum de Mon Laferte que combina vulnerabilidad y poder femenino con su sello inconfundible.

Una semana para todos los gustos: del perreo al bolero moderno, la escena latina sigue demostrando que está más viva que nunca.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.