En 2025, varios famosos colombianos sorprendieron al público al cambiar de trabajo, reinventarse profesionalmente o incluso alejarse de la fama, demostrando que las trayectorias públicas también están marcadas por crisis, decisiones personales y nuevas oportunidades. Periodistas, presentadores, actores, cantantes e influencers han dado giros importantes en sus carreras, algunos dentro de los medios y otros completamente fuera del espectáculo.

Uno de los movimientos más comentados fue el del periodista deportivo Juan Felipe Cadavid, quien dejó Caracol Radio para regresar a RCN Radio, en esa misma casa trabajó en televisión. Cadavid asumió un nuevo rol en la dirección deportiva, marcando su retorno a la casa radial donde trabajó durante más de 16 años, luego de un lustro en Caracol. Su cambio fue visto como un regreso a sus raíces profesionales y a un espacio donde construyó gran parte de su prestigio.

En un camino distinto, la influencer Luisa Fernanda W terminó de consolidar en 2025 su transición de creadora de contenido a empresaria. Lejos de depender únicamente de las redes sociales, fortaleció su marca personal, apostó por el emprendimiento y la inversión, y se posicionó como una figura empresarial. Además se lanzó como actriz de doblaje en la película Zootopia 2

Otro nombre que causó controversia fue el de la presentadora Cristina Hurtado. En 2025 se especuló sobre su posible no regreso a la conducción de ‘La casa de los famosos’, donde compartía pantalla con Carla Giraldo. Versiones apuntaron a un cambio en el formato, con la llegada de Marcelo Cezán, sin embargo, lo impensado vendría con su presencia como la presentadora oficial de ‘A otro nivel’, de Caracol Televisión.

El actor Andrés Toro también llamó la atención al confirmar que decidió dejar el país para buscar nuevas oportunidades laborales y un cambio de rumbo en su vida personal y profesional. Su caso se suma al de otros artistas que han optado por explorar mercados internacionales ante la incertidumbre del medio local, además de hacer oficios varios para sobrevivir.

En el ámbito deportivo, el comentarista Antonio Casale salió de RCN hace un par de meses y actualmente tiene contrato con ESPN. Además, fortaleció su presencia digital a través de sus redes sociales bajo la marca ‘Casale Sport’, apostando por el contenido independiente.

También hubo decisiones motivadas por la vida personal. Daniela Castelblanco renunció a su cargo como presentadora de entretenimiento en Noticias Caracol para dedicarse de lleno a la maternidad, priorizando su familia sobre la exposición mediática.

Casos más drásticos evidencian las dificultades económicas. El cantante paisa de reguetón Riko comenzó a trabajar como domiciliario en Medellín, mientras que la actriz Ana Lucía Silva se alejó de la actuación y hoy es conductora de Uber en Estados Unidos.

De forma similar, Andrés Felipe Martínez, recordado por novelas como ‘Pasión de Gavilanes y Padres e Hijos‘, emigró a EE. UU. tras una crisis económica y personal. Allí ha trabajado como conductor y repartidor, alternando con teatro local en Atlanta, encontrando un nuevo propósito lejos de la televisión.

