El actor colombiano Andrés Toro, recordado por su papel en exitosas producciones como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir una experiencia personal que demuestra su humildad y disposición para afrontar nuevos retos fuera de su país natal.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista reveló que, desde su llegada a Estados Unidos, tuvo que asumir un trabajo completamente alejado de las cámaras y los reflectores: instalar clósets.

Toro explicó que, aunque no contaba con experiencia en carpintería ni en trabajos manuales de ese tipo, aceptó la propuesta de un amigo que le ofreció acompañarlo en una instalación.

“Les cuento algo, hoy tengo mi primer trabajo aquí en Estados Unidos”, dijo el actor al inicio del video, con tono relajado y una sonrisa que reflejaba tanto nerviosismo como entusiasmo. “Fue un amigo que me dijo: ‘Vamos a poner un clóset’. No tengo la menor idea de cómo se pone un clóset, pero bueno… si no estoy trabajando todavía, ¿por qué no ganarme unos pesitos más?”, comentó con total sinceridad.