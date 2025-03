El reconocido actor colombiano Andrés Toro, recordado por sus icónicos papeles en producciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y ‘Café con aroma de mujer’, sorprendió a sus seguidores al anunciar que abandonará el país junto a su esposa, la odontóloga Eliana Escobar, y sus dos hijos, Juan Pablo y Matías.

(Vea también : Fabio Rubiano y otros actores, involucrados en millonario contrato: casi 200 millones)

Según le contó el propio actor a Caracol, todo responde a motivos personales y al bienestar de sus seres queridos.

“A mi esposa siempre le ha gustado Estados Unidos. A mí me ha gustado, pero no he sido el más fan. Yo estuve en el 99 todo un año, estuve viviendo allá y estuvo bien. Hablando con mi esposa me dijo: ‘Yo quiero tener a mis hijos allá’. Tuvimos a nuestros hijos en Estados Unidos, son ciudadanos americanos, y también se antojó de homologar su carrera en Estados Unidos, entonces yo le dije ‘vamos, ¿quieres hacerlo?, vamos para allá’”, explicó.

Acá, lo dicho por Andrés Toro:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

Uno de los principales factores que impulsó esa decisión fue el deseo de su esposa de homologar su título en odontología en Estados Unidos, lo que le abriría nuevas oportunidades profesionales. Además, Toro destacó que considera este momento ideal para que sus hijos, aún pequeños, aprendan inglés como segunda lengua y se adapten a un entorno internacional.

“Nosotros estamos tranquilos, con un estatus migratorio que está avalado por ellos mismos y creemos que podemos estar bien. Vamos a estar los 4 solos, aunque mis papás pueden viajar, mi suegra puede viajar. Vamos a llegar a un lugar en el que vamos a estar cerca de la iglesia, que eso para nosotros es vital”, señaló en el mismo video.

Aunque el pereirano confesó sentir un poco de miedo ante lo desconocido, también mostró optimismo. De hecho, aseguró que no abandonará la actuación, dejando abierta la posibilidad de seguir conectado con su audiencia desde el exterior.

“Yo no me voy a desvincular del todo de Colombia. Voy a trabajar donde pueda… Si toca, toca. Yo conozco a más de uno que le ha tocado hacer Uber, y si toca pues vamos a hacerlo. Siento que no estoy subido en esa nube de que soy celebridad. Yo soy un padre de familia que tiene que traer provisión a su casa”, concluyó en sus explicaciones.

¿Quién es Andrés Toro?

Es un destacado actor colombiano nacido en Pereira, Risaralda. Con más de dos décadas de trayectoria en la televisión y el teatro, se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de la industria audiovisual en Colombia.

Su versatilidad para interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos lo ha hecho un favorito del público y la crítica. Toro saltó a la fama con su participación en la exitosa telenovela ‘Sin tetas no hay paraíso’ (2006), donde interpretó a Byron, un sicario que marcó su entrada al panorama nacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andres Toro (@andrestoro1)

Sin embargo, su talento ya se había vislumbrado en producciones anteriores como ‘La saga, negocio de familia’. Otro de sus roles icónicos fue el de Mauricio Huertas en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ (2007-2008), una comedia que lo posicionó como un actor capaz de combinar humor y profundidad emocional.

Además de su trabajo en telenovelas, Toro ha incursionado en el cine y el teatro, participando en proyectos que resaltan su formación actoral sólida. Está casado con Eliana Escobar, odontóloga, con quien tiene dos hijos, Juan Pablo y Matías.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.