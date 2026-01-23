Así como Bogotá tiene en Transmilenio una herramienta clave para movilizarse, el Cable Aéreo de Manizales es un elemento que sobresale para los visitantes a esa ciudad y, de paso, es un salvavidas para quienes viven en ella.

El mencionado sistema de transporte masivo funciona en las alturas de la capital de Caldas, facilitando la movilidad en una topografía profundamente montañosa que caracteriza a este lugar.

En cuanto a su capacidad operativa, el Cable Aéreo de Manizales transporta diariamente a un promedio de entre 8.000 y 10.000 pasajeros. Este flujo constante de usuarios demuestra la relevancia del sistema en la dinámica económica y social de la región, especialmente para estudiantes y trabajadores que se desplazan entre los nodos educativos y comerciales.

Actualmente, el sistema cuenta con tres líneas operativas que vinculan el centro de la ciudad desde Fundadores con la terminal de transportes y el municipio vecino de Villamaría, además de la estación inaugurada recientemente en la zona del Cable.

Precisamente, las cualidades de este sistema de transporte masivo fueron parte del impulso para que Manizales fuera reconocida como la mejor ciudad para vivir en Latinoamérica, según la ONU en 2025. Junto a eso, fue considerada como la más moderna de Colombia, de acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación.

El aporte al medio ambiente es uno de los pilares más importantes de este proyecto de movilidad. Al funcionar íntegramente con energía eléctrica, el cable aéreo reduce significativamente la emisión de gases de efecto invernadero y partículas contaminantes en la atmósfera urbana.

Se estima que su operación evita que cerca de 11.000 toneladas de dióxido de carbono lleguen al aire cada año, al desincentivar el uso de vehículos particulares y buses de combustión interna.

El sistema opera de manera continua durante gran parte del día, manteniendo frecuencias precisas que garantizan tiempos de viaje reducidos en comparación con el transporte terrestre tradicional, el cual suele verse afectado por el clima y el tráfico pesado en las horas pico.

¿Cuántos sistemas de cable aéreo hay en Colombia?

En Colombia operan actualmente nueve sistemas de transporte de cable aéreo integrados al transporte público masivo, consolidando al país como un referente mundial en movilidad urbana sostenible.

Por otro lado, la ciudad de Manizales lidera esta lista con su propio Sistema de Cable Aéreo, el cual conecta puntos estratégicos como el centro de la ciudad con la terminal de transportes y el sector de Villamaría, facilitando la movilidad en su topografía montañosa.

Se destaca porque, a diferencia de otros medios de movilización a nivel nacional, el de la capital de Caldas se ha convertido en el principal como masivo (y no en uno alternativo) para facilitar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Medellín, con el Metrocable, que cuenta con seis líneas comerciales activas denominadas K, J, L, M, H y P. Este sistema fue pionero a nivel global al conectar zonas periféricas de difícil acceso geográfico con la red del Metro, transformando la dinámica social y económica de las comunas más elevadas de la capital antioqueña.

La capital del país, Bogotá, cuenta con el sistema TransMiCable, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Esta infraestructura, inaugurada a finales de 2018, dispone de una línea con cuatro estaciones que ha reducido drásticamente los tiempos de desplazamiento para miles de usuarios.

Finalmente, en Pereira funciona el Megacable, el sistema de cable aéreo más extenso de Colombia, que une el sector de Villa Santana con el centro de la ciudad.

Existen además otros cables de carácter eminentemente turístico, como el de Monserrate en Bogotá o el del Parque Nacional del Chicamocha en Santander, pero los nueve mencionados anteriormente son los pilares del transporte urbano regular.

