Desde Asofondos expresaron preocupación por el proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda que, según advierten, podría desfinanciar el sistema pensional y afectar especialmente a la población más vulnerable.

Uno de los efectos que este tendría, según el citado gremio, sería la afectación en materia de promedios de mesadas pensionales. A las personas con bajos promedios de ingresos les tocaría “trabajar 10 años más”, advierten desde esa agrupación. Sin embargo, fondos como Colpensiones rechazan esa visión de lo que pasaría.

El promedio pensional para miles de afiliados se basa en el cálculo del Ingreso Base de Liquidación, que es la referencia para determinar el monto de la pensión. Este promedio se obtiene sumando los salarios sobre los que el trabajador cotizó a lo largo de su vida laboral y dividiéndolos entre el número total de semanas cotizadas.

Sin embargo, la ley establece que, para quienes alcancen a cotizar al menos 1.300 semanas, los salarios más determinantes son los de los últimos 10 años, porque corresponden al periodo en el que normalmente los ingresos son más altos y estables.

Estos últimos 10 años son clave porque la fórmula del Ingreso Base de Liquidación, en muchos casos, se calcula específicamente sobre los salarios cotizados durante ese lapso, especialmente cuando el trabajador estuvo vinculado en empleos formales con ingresos crecientes.

Si una persona aumenta su salario al final de su carrera, ese incremento impacta directamente el promedio y, por lo tanto, el valor final de su pensión. Por el contrario, si en ese periodo disminuyen los ingresos o existe informalidad, el promedio se reduce.

El sistema favorece la estabilidad laboral y los buenos salarios en la última etapa laboral, ya que son decisivos para definir el monto de la mesada que recibirá el trabajador en su retiro.

Quiénes más se verían afectados por el cambio en pensiones

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, añadió que las aseguradoras se verían golpeadas por este plan del Gobierno Nacional al perder a muchos de sus clientes por los altos costos.

“Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, añadió Velasco.

Qué dicen los gremios sobre cambios en pensiones

Los gremios Asofondos y Fasecolda expresaron su preocupación. La propuesta modificaría las reglas del deslizamiento del salario mínimo, un mecanismo que garantiza que las pensiones mínimas aumenten al ritmo del salario mínimo cada año.

Los gremios señalan que, con el cambio, parte del ajuste que corresponde al componente político del Gobierno dejaría de ser cubierto por la Nación y pasaría a ser asumido por los futuros pensionados.

Esto obligaría a los afiliados a aportar cerca de un 30 por ciento más para acceder a una pensión mediante renta vitalicia, reduciendo la probabilidad de pensionarse y disminuyendo el valor de las mesadas.

También alertan que el seguro previsional, que financia las pensiones de invalidez y sobrevivencia en el Régimen de Ahorro Individual, se volvería inviable debido al aumento de costos.

Esto dejaría sin protección a millones de afiliados y obligaría al Estado a asumir directamente estas pensiones, generando presiones fiscales estimadas en 2 billones de pesos en los primeros diez años.

Los gremios pidieron al Gobierno abrir espacios técnicos para revisar los riesgos y evitar impactos negativos en la sostenibilidad del sistema.

Qué dice Colpensiones sobre el plan del Gobierno

Colpensiones aclaró que la medida no impacta al Régimen de Prima Media (RPM), que administra, porque allí las pensiones se financian con recursos del sistema y su reajuste por salario mínimo ya está definido por la Ley 100. El cambio afectaría solo a aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias, fondos privados y al Ministerio de Hacienda.

