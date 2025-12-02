El reciente boletín de Colpensiones, con corte a octubre de 2025, presenta las cifras más relevantes sobre el Régimen de Prima Media, el programa BEPS y la implementación de la Ley Pensional 2381 de 2024.

Esta ley establece un régimen de transición para mujeres con 750 semanas y hombres con 900 semanas cotizadas antes de su entrada en vigor. También habilitó una ventana de traslado para mujeres mayores de 47 años y hombres mayores de 52.

Entre julio de 2024 y octubre de 2025, 134.596 personas recibieron doble asesoría y 109.206 se trasladaron a Colpensiones.

El sistema cerró octubre con 7.100.334 afiliados, el 52,7 por ciento hombres y el 47,3 por ciento mujeres, con un aumento del 0,3 por ciento respecto a septiembre.

De ellos, 3.097.560 cotizaron activamente y el 84 por ciento aportó entre uno y dos salarios mínimos. Además, 43.997 afiliados cotizan desde el exterior.

Colpensiones paga pensión a 1.844.527 personas, de las cuales el 56,3 por ciento son mujeres. La mayoría son mayores de 55 años y el 73,5 por ciento de los beneficios corresponde a vejez. En octubre, 14.192 personas lograron el objetivo de pensionarse en Colombia, añade el fondo en su informe.

Las cifras de Colpensiones evidencian que cerca del 78 % de las mesadas se ubican entre uno y dos salarios mínimos legales vigentes.

El programa BEPS registra 2.096.614 vinculados, con predominio femenino del 67,7 por ciento. Ha otorgado 57.202 anualidades vitalicias, que se actualizan con el costo de vida y pueden incluir un aporte estatal adicional del 20 por ciento.

¿Cómo funciona Colpensiones en Colombia?

Colpensiones es la entidad pública encargada de administrar el Régimen de Prima Media (RPM) en Colombia. Este sistema funciona bajo un modelo de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos aportan para financiar las pensiones de quienes ya se retiraron.

Cada mes, los afiliados cotizan un porcentaje de su salario y el empleador también aporta una parte. Esos recursos no se guardan en una cuenta individual, sino que se usan para pagar las pensiones actuales, mientras los nuevos aportes garantizan las pensiones futuras.

Para pensionarse en Colpensiones se deben cumplir dos requisitos: alcanzar una edad mínima y completar un número determinado de semanas cotizadas.

Cuando la persona cumple ambos, tiene derecho a una pensión mensual que se calcula según el salario promedio de los últimos años y las semanas aportadas.

Si alguien llega a la edad de jubilación pero no consigue las semanas necesarias, puede recibir una indemnización sustitutiva, que es la devolución del dinero aportado ajustado según la ley.

Colpensiones también administra el programa Beneficios Económicos Periódicos, dirigido a personas de bajos ingresos que no lograron una pensión, permitiéndoles recibir un ingreso vitalicio más pequeño. Así busca ampliar la protección a más colombianos y garantizar seguridad económica en la vejez.

