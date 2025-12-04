Aunque el dato aún no es definitivo, las proyecciones económicas ya ofrecen un panorama preliminar que ilusiona bastante.

Según estimaciones recientes del Banco de la República, la inflación cerraría cerca del 5,1%, lo que se convertiría en el porcentaje de incremento para los pensionados que reciben más de un salario mínimo.

Por ejemplo, una mesada de 2.000.000 pesos subiría a 2.110.200 pesos. El ajuste no es discrecional; está definido por ley: las pensiones superiores al mínimo aumentan exactamente lo que marque la inflación anual.

En contraste, el 79% de los pensionados que reciben la mesada mínima dependen del incremento del salario mínimo, el cual se calcula con base en el IPC y la productividad del país. Por esto, el aumento del mínimo suele ser mayor al de la inflación.

Para 2026, los gremios proyectan un ajuste entre el 7% y el 10,5%, lo que llevaría el salario mínimo a un rango entre 1.515.000 y 1.573.180 pesos.

La cifra oficial se conocerá en enero, cuando el Dane confirme el IPC definitivo, que será el parámetro final para el reajuste de todas las pensiones.

¿Qué es el IPC y por qué es clave en Colombia?

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador económico que mide la variación promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares en Colombia.

Esta canasta incluye alimentos, transporte, vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales. El IPC es calculado mensualmente por el Dane y refleja cómo cambia el costo de vida para los colombianos a lo largo del tiempo.

La cifra del IPC es clave en Colombia por varias razones. En primer lugar, sirve para medir la inflación, es decir, cuánto están subiendo los precios en el país.

Una inflación controlada ayuda a mantener la estabilidad económica; por el contrario, una inflación alta afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos, especialmente de los hogares más vulnerables.

Además, el IPC es fundamental porque se usa como referencia para ajustar diferentes valores en la economía. Por ejemplo, influye directamente en el aumento anual del salario mínimo, en el ajuste de las pensiones, en el incremento del arriendo y hasta en la actualización de tarifas y contratos.

También guía decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés, ya que estas se ajustan para controlar la inflación. Por todo esto, el IPC es una herramienta esencial para la política económica y para la planificación financiera de los colombianos.

