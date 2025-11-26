En redes sociales circula un video que ha causado gran impacto, en el que una mujer afirma haber sorprendido a su esposo —a quien usuarios señalan como presunto alcalde de una localidad colombiana— en una situación íntima con otro hombre dentro de su vivienda. La grabación muestra a la ciudadana ingresando a la habitación matrimonial mientras cuestiona al implicado por lo ocurrido.

Durante el registro, la mujer, visiblemente afectada, asegura que “jamás imaginó descubrir algo así” y que esperaba “cualquier cosa, tal vez con una mujer, pero no con un hombre“. Las imágenes muestran un momento de tensión mientras la mujer insiste en pedir explicaciones, mientras el hombre señalado le pide que deje de grabar y que le entre el celular, ya que se era un hecho que los podía afectar como pareja.

El material se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde causó múltiples reacciones y comentarios, tal y como sucedió con la infidelidad del alcalde de El Dorado (Meta). No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre la identidad del hombre involucrado ni evidencia de que ocupe un cargo público, pese a que varias publicaciones lo vinculan con una alcaldía local.

Por ahora, la administración que presuntamente estaría asociada al implicado no ha emitido pronunciamiento. Autoridades y expertos han reiterado la importancia de verificar la información antes de compartirla, especialmente en casos que puedan afectar la imagen de funcionarios o instituciones.

Por su parte, los internautas no perdieron la oportunidad para dejar sus comentarios: “Estaba concretando contratos“, “estaba con el secretario de gobierno”, “qué gana esa mujer con publicar eso”, “esto más parece un montaje actuado. No le veo lo real por ninguna parte” y “esa alcaldesa qué”, son parte de las reacciones en la publicación hecha por Noticias Córdoba “Infórmate”.

¿Ser infiel es delito en Colombia?

En Colombia, la infidelidad no está tipificada como un delito dentro del Código Penal. Aunque no genera consecuencias penales, sí puede tener efectos legales en el ámbito civil, ya que es considerada una de las causales reconocidas para solicitar el divorcio en matrimonios civiles o la cesación de efectos civiles en matrimonios religiosos.

De acuerdo con la Notaría 19, la infidelidad puede influir en procesos judiciales relacionados con el matrimonio, especialmente en decisiones sobre separación de bienes, custodia de hijos y posibles compensaciones económicas. Estas consecuencias dependen del análisis del juez y de las circunstancias particulares de cada caso.

Actualmente, existe un proyecto de ley en trámite que busca sancionar la infidelidad cuando esté acompañada de violencia física o psicológica. La iniciativa plantea que, en estos escenarios, la conducta podría tener implicaciones legales adicionales, al considerarse como parte de un patrón de agresión dentro de la relación de pareja.

