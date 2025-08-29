Para 2025, los profetas Nostradamus y Baba Vanga pronostican un sombrío y alarmante escenario global que mezcla graves conflictos, colapso económico y notables avances científicos.

La vidente búlgara Baba Vanga, conocida por sus profecías acertadas en el pasado, vislumbra una “devastadora guerra” en Europa que reduciría drásticamente su población y elevaría a Rusia a un liderazgo global.

Esta previsión causa preocupación por su vínculo con las tensiones actuales, especialmente tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022, lo que la vuelve altamente inquietante e impacta a gran parte del planeta, Según recogió Semana.

Son contundentes también las predicciones que tanto Nostradamus como Baba Vanga comparten sobre una severa crisis económica global en 2025. Nostradamus, famoso por sus escritos proféticos, habló sobre circunstancias que llevarían a un dramático colapso financiero y mencionó también una guerra en Europa.

Estas profecías compartidas para el 2025 presentan una mezcla de sombríos trastornos geopolíticos y económicos junto con revelaciones científicas sin precedentes y contacto extraterrestre. La llegada de este año se vislumbra, por tanto, como un momento crítico y escalofriante para la humanidad.

¿Quién fue Baba Vanga y por qué sus profecías causan impacto?

Baba Vanga, cuyo nombre real fue Vangeliya Pandeva Gushterova, fue una vidente búlgara nacida en 1911 y fallecida en 1996. A pesar de haber perdido la vista a los 12 años tras un accidente durante una tormenta, aseguró haber desarrollado una capacidad sobrenatural para ver el futuro y comunicarse con entidades invisibles. Desde entonces, se convirtió en una figura mística muy influyente en Europa del Este.

A lo largo de su vida, Baba Vanga realizó cientos de predicciones, muchas de las cuales se han vuelto célebres por su supuesta exactitud. Entre ellas se cuentan eventos como la caída de las Torres Gemelas en 2001, el desastre de Chernóbil, la muerte de la princesa Diana y el ascenso del Estado Islámico. Estas “coincidencias” han hecho que su figura sea objeto de culto, especialmente cuando sus visiones se alinean con hechos actuales.

A pesar del escepticismo que rodea a este tipo de fenómenos, Baba Vanga sigue generando interés mundial. Cada año, miles de personas revisan sus predicciones para conocer lo que, según ella, podría suceder en el futuro. En 2025, muchas de sus visiones vuelven a cobrar relevancia por su tono apocalíptico, especialmente aquellas que hablan de una gran guerra en Europa.

