Un aparatoso siniestro vial ocurrido este viernes a las 2:33 p.m. en la Autopista Norte con calle 128D, en la localidad de Usaquén, dejó dos automóviles gravemente dañados y provocó caos en la movilidad del norte de Bogotá.

(Lea también: Accidente en la NQS provoca largo trancón: así quedó la camioneta protagonista)

Según la Secretaría de Movilidad, el accidente involucró a dos carros negros que colisionaron entre sí, lo que obligó al cierre parcial de la vía en sentido sur-norte.

Lee También

Ambulancias y unidades de Tránsito de Bogotá acudieron al lugar, mientras que los ciudadanos que transitan por el sector enfrentan un largo trancón.

[02:33 p.m.] #AEstaHora | Se presenta siniestro vial entre dos automóviles y objeto fijo en la localidad de Usaquén, Autonorte con calle 128D en el sentido Sur – Norte. 🚑Ambulancias en el punto y se solicita unidades de@TransitoBta y grúa. pic.twitter.com/kKhdZACflG — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 5, 2025

El choque, reportado por @BogotaTransito en X, ocurrió en una de las arterias viales más transitadas de la capital. Las imágenes compartidas por la Secretaría de Movilidad muestran un carro negro que chocó contra un poste en el andén, con su parte frontal completamente destruida, mientras que el segundo vehículo, también con daños en el frente, quedó atravesado en el carril derecho.

Lee También

Las autoridades informaron que los servicios de emergencia atendieron a los afectados en el lugar. “Ambulancias en el punto y se solicita unidades de Tránsito Bogotá y grúa”, señaló el reporte oficial.

* Pulzo.com se escribe con Z