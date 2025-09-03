Un accidente en uno de los funiculares que recorren uno de los barrios más turísticos de Lisboa dejó varios muertos y heridos graves, lamentó el miércoles el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, en un mensaje publicado en el sitio web de la presidencia.

Según algunos medios locales que citan a los servicios de emergencia, el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló, dejando al menos tres muertos.

El accidente se habría producido por la rotura de un cable que desestabilizó el icónico funicular y que habría provocado su choque contra un edificio, detalló La Vanguardia.

Noticia en desarrollo…

