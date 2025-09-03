El descarrilamiento de un funicular que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco están en estado grave, informó un responsable de los servicios de emergencia. Entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.

El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa lamentó “profundamente” el accidente en un comunicado y decretó un día de luto nacional el jueves y deploró el “trágico accidente” que ha “provocado la irreparable pérdida de vidas humanas”, según el texto facilitado a la agencia Lusa por el gabinete del primer ministro, Luís Montenegro.

El accidente, del que todavía no se conocen los detalles, se produjo a las 18H05 locales cerca de la avenida de la Libertad cuando el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real, descarriló.

Es “una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, poco antes de que los servicios de emergencia confirmaran el primer balance de 15 muertos.

Las imágenes difundidas en bucle por las televisiones locales mostraban el importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica en medio de la inclinada calle donde se encontraba el vehículo, volcado y muy dañado.

El funicular, con capacidad para unos cuarenta pasajeros, es un medio de transporte muy apreciado por los numerosos turistas que visitan la capital portuguesa.

Una testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender “a toda velocidad” la empinada pendiente por la que circula a diario antes de chocar contra un edificio.

“Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón, no tenía frenos”, contó esta mujer.

Según la página web de los Monumentos Nacionales, este funicular fue construido por el ingeniero franco-portugués Raoul Mesnier du Ponsard e inaugurado en 1885. Electrificado desde 1915, se somete a un mantenimiento general cada cuatro años. Es uno de los tres funiculares emblemáticos de Lisboa.

