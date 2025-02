Así como un asesinato empañó el mundo del entretenimiento en Colombia, el fallecimiento de una figura en reinados a nivel internacional se convirtió en un triste hecho que se divulgó este domingo 16 de febrero.

¿De qué murió Angy Morad, actriz y ex Miss Mundo Asia?

Angy Morad, actriz y ex Miss Mundo Asia que representó a Siria, murió a los 33 años de edad mientras daba a luz su segundo hijo, en medio de otras complicaciones de salud que la afectaron.

Los primeros informes, replicados por el portal FM Dos, indicaron que la mujer de 33 años falleció debido a complicaciones con una infección viral y, aunque fue llevada a cuidados intensivos, problemas pulmonares a causa de una neumonía desembocaron en su deceso.

Los encargados de dar estos detalles y de confirmar el fallecimiento de la exreina fueron la madre y el esposo, que de paso conmovieron con mensajes de despedida desgarradores luego de 40 días de esa situación que la afectó.

¿Qué dijo familia de Angy Morad luego de su muerte?

La muerte de Angy Morad llevó a que Annie Orfali, madre de la actriz y exreina, compartiera un emotivo adiós para su hija, en medio del reconocimiento por el dolor que la joven vivió.

“Que Dios te acompañe, Angy. Eres un ángel, estás en el paraíso, fuiste el más misericordioso. Durante cuarenta días, lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte. Que Dios tenga misericordia de ti y te haga intercesora por cada uno de nosotros”, escribió Orfali desde su cuenta de Facebook.

“Fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. Que Alá tenga misericordia de ti, que Alá te perdone y te haga una de las personas del paraíso. Me precediste como tu mamá y no tuve suficiente de ti. Todo el mundo ha orado por ti y te ha alcanzado, y él sigue orando por ti para que tus pecados sean perdonados. Se ha ido, se ha ido, perdónanos a nosotros. Que tu tormento sea un consuelo para tu alma. Que Dios me perdone, mi ángel, mi alma. La felicidad de estar en casa está contigo”, cerró la madre.

Rami Ghawi, esposo de Angy Morad, también dejó un conmovedor mensaje desde su cuenta personal de Facebook, en donde mostró el dolor de decirle adiós a su gran amor y madre de sus hijos.

“Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida. Me consuela pensar que te has convertido en el ojo del Misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna contigo en su paraíso. Pertenecemos a Dios y a él volvemos”, indicó.

¿Quién era Angy Morad?

Angy Morad era una actriz y ex Miss Mundo Asia reconocida en la comunidad artística y de certámenes de belleza, que falleció a los 33 años durante el parto de su segundo hijo

Morad nació en Damasco (Siria) en 1992 y se graduó en 2008 del Instituto de Artes Dramáticas. Destacó por su capacidad actoral en la televisión de su país con su participación en series como ‘Al Gharib’ y ‘Baqaa Daw 13’.

El legado y reconocimiento que obtuvo gracias a ese legado le abrieron las puertas al mundo de los reinados y en 2017 obtuvo el título de Miss Mundo Asia, lo que la impulsó en el camino a la fama.

