La capital antioqueña vivió este sábado una jornada marcada por dos accidentes de tránsito protagonizados por volquetas, que por fortuna no dejaron víctimas mortales, pero sí escenas de alto riesgo que provocaron alarma entre los ciudadanos.

El primer hecho ocurrió hacia las 11:00 de la mañana en el barrio Loreto, comuna 9 (Buenos Aires). Una volqueta sin carga se quedó sin frenos cuando descendía por el sector de La Esmeralda, según el diario El Colombiano.

En su recorrido descontrolado impactó contra varios vehículos que estaban estacionados en la vía, para finalmente terminar dentro del parqueadero de un conjunto residencial.

El hecho, que quedó registrado en videos ciudadanos, causó gran impacto por la fuerza con la que el pesado automotor irrumpió en el conjunto. Residentes aseguraron que el accidente pudo haber terminado en tragedia si en ese momento alguien transitaba por la zona.

Otro accidente de volqueta en Medellín

Horas más tarde, hacia las 4:00 p. m., se registró otro accidente con una volqueta en inmediaciones del centro comercial Santa Fe, al sur de Medellín. Según reportes preliminares, el conductor perdió el control del vehículo y terminó volcado en una cuneta de arena. A diferencia del primer caso, este no habría comprometido a otros ciudadanos.

Las autoridades de tránsito investigan las causas de ambos sucesos y reiteraron la importancia de los controles técnicos a este tipo de vehículos de carga pesada.

