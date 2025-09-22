Desde el pasado 16 de septiembre, en México reportaron la desaparición del cantante B-King y su DJ Regio Clown, en Polanco, cuando se encontraban de gira en ese país.

Este lunes 22, las autoridades indicaron que los cadáveres hallados en el municipio de Cocotitlán, en el oriente del Estado de México, pertenecen a los artistas colombianos, en una noticia que incluso provocó la reacción del presidente Gustavo Petro.

(Vea también: Filtran foto que sería del cadáver de B-King en México: tatuajes confirmarían su identidad)

Última foto con vida de B-King y Regio Clown

A través de las redes sociales se conoció la que sería la última foto con vida de B-King y Regio Clown, antes de que se les perdiera el rastro. El encargado de darla a conocer fue el mánager Juan Camilo Gallego Toro, quien, el pasado 17 de septiembre, publicó una foto de ambos en un gimnasio de Polanco, Ciudad de México, con el objetivo de ayudar con la búsqueda.

Lee También

En la foto, B-King y Regio Clown aparecen haciendo ejercicio con las últimas prendas con las que fueron vistos. El cantante, con esqueleto negro y pantalón blanco, mientras que el DJ todo vestido de negro.

Detalles del asesinato de B-King y Regio Clown en México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que los dos artistas fueron hallados sin vida en el municipio de Cocotitlán, al oriente del Estado de México, a una hora y 50 minutos de Polanco, el barrio de Ciudad de México donde fueron vistos por última vez.

Los músicos habían desaparecido el 16 de septiembre, después de salir de un gimnasio en la exclusiva zona de Polanco, donde se hospedaban tras un concierto ofrecido dos días antes. La última comunicación con sus familias se registró ese mismo día, lo que encendió las alarmas en Colombia y en México.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.