En un acontecimiento que causó conmoción en Colombia, los artistas colombianos Bayron Sánchez, más conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, apodado Regio Clown, fueron hallados sin vida en México después de desaparecer el pasado 16 de septiembre.

(Vea también: “Fue traumática”: vidente afirmó que B-King y Regio Clown sufrieron antes de morir)

La última vez que se les vio fue en un gimnasio de la colonia Polanco, en Ciudad de México, luego de un concierto el 14 del mismo mes. El caso de los músicos colombianos en México, ahora en manos de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía de Ciudad de México y la Secretaría de Protección Ciudadana, provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Hipótesis del asesinato de B-King y Regio Clown

Aunque aún no se revelan detalles oficiales sobre las causas de los asesinatos, las autoridades mantienen abiertas diversas hipótesis que están bajo análisis. Desde luego, se sigue una línea de investigación que tiene que ver con un mensaje hallado en los cuerpos.

Lee También

De acuerdo con El Tiempo, medio ante el cual se pronunció una fuente mexicana, “Se están revisando las cámaras de seguridad de todas las zonas en las que estuvo el artista desde su llegada a México para poder determinar si se reunió con alguien, o si lo estaban siguiendo desde que llegó al país”.

}Sin embargo, la primera línea de investigación y de hipótesis tiene que ver con un mensaje que se encontró cerca de los cadáveres, que decía: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

Por esta razón, el informante que se puso en contacto con el citado medio no descarta que se trate de carteles del narcotráfico. Aunque las indagaciones continuarán y se verificarán los antecedentes de las personas que estuvieron en la última presentación de las víctimas, el lunes 15 de septiembre.

“No se descarta ninguna hipótesis, puede ser redes del narcotráfico o de las mafias que delinquen en esta zona de México”, informó el rotativo de acuerdo con la comunicación que sostuvo alguien cercano a la investigación.

¿B-King había recibido amenazas?

Bayron Sánchez, más conocido como B-King, era un cantante de música urbana, exesposo de la reconocida artista Marcela Reyes. Su talento le permitía abrirse camino dentro de la escena musical latinoamericana.

Sin embargo, el artista en sus redes sociales había publicado un video en el que responsabilizaba a su expareja por lo que le pudiera pasar y, además, según El Tiempo, interpuso una denuncia formal ante la fiscalía.

“Temo por mi vida, por eso tengo que hablar por este medio, por la de los míos, por la de los que me rodean. Así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, se escuchaba en el mensaje.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.