Aunque todo lo relacionado con la muerte sigue siendo una duda para la familia de B-King, pues las autoridades mexicanas no les han dado mayor información sobre qué pasó, diferentes programas del país ‘manito’ han dado a conocer que la Fiscalía ya tendría identificados a los presuntos responsables de este doble crimen.

El programa ‘¡Siéntese quien pueda!’, las autoridades ya saben (con nombres y apellidos) quiénes cometieron este doble crimen, pero, por el momento la información no será revelada para poder adelantar las detenciones.

Desde el inicio, la búsqueda se enfocó en dar con la identidad de alias el ‘Comandante’, la persona que Regio Clown mencionó en un chat con su pareja. Hace unas semanas se conoció una fotografía de él, aunque no se tenía mayor información sobre sus acciones criminales.

También se conoció la identidad del dueño de la casa en la que apareció el carro que movilizó a los colombianos.

Dice Univisión que por el crimen de B-King y Regio Clown se han capturado a siete personas: 4 colombianos, 2 mexicanos y una mujer venezolana. Esta última es Angie Miller, una actriz que en redes sociales publicó varios videos con el cantante de reguetón y en algún momento se pensó que sería su pareja. Ella fue liberada por falta de pruebas en su contra.

Aunque estas seis personas están capturadas, la Fiscalía aún no ha dado a conocer cuáles son las pruebas y vínculos con el asesinato de los dos colombianos. De hecho, hace pocos días se conoció que algunos de ellos los habrían capturado por un caso de extorsión y que ellos habrían señalado que no tienen nada que ver con el crimen de B-King y Regio Clown, razón por la que podrían quedar en libertad.

La incertidumbre en la familia de B-King continúa. Ni su madre ni su hermana han podido entender qué fue lo que pasó, pues consideran que el joven cantante no tenía ningún vínculo con ilícitos.

Hipótesis de por qué mataron a B-King y Regio Clown

La investigación ha girado entorno a las actividades del DJ que vivía en México. Sobre sus actividades poco se sabe, pues ni sus mismos familiares tenían un contacto permanente con él.

Fue Regio Clown, según las declaraciones de Stefanía Agudelo (hermana de B-King), quien recogió a su coterráneo y al mánager en México, pues había sido contratado para que se presentara en unas fiestas por la celebración de la independencia.

Según el periodista mexicano Alex Rodríguez, el caso estaría relacionado con actividades ilícitas y disputas por territorio, típicas de grupos delincuenciales. “Al parecer, estos estaban haciendo un negocio en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso”, explicó.

Los cercanos a B-King señalan que él nunca estuvo ligado al mundo de las actividades ilícitas, razón por la que les parece extraño que él fuera por voluntad propia a una reunión de este tipo. Su hipótesis es que fue engañado con el DJ para que lo acompañara a esa reunión.

Por el momento, las autoridades mexicanas no han dado una respuesta clara sobre este crimen, pero se espera que en los próximos días les den más información a los familiares de las víctimas.

