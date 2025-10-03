Las circunstancias que rodean la desaparición y muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (DJ Regio Clown) en México continúan en investigación.

El brutal crimen que estremeció no solo el espectáculo, sino también el ámbito diplomático, provocó un laberinto de preguntas e incertidumbres. El 16 de septiembre de 2025 desaparecieron y un día después sus cuerpos fueron hallados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.

La escena del crimen presentaba indicios claros de desmembramiento y un mensaje supuestamente firmado por el cártel La Familia Michoacana, lo que apuntaba a un posible nexo con esa estructura delictiva.

Sin embargo, lo que enreda aún más la situación es la captura de cuatro colombianos en México, dentro de la investigación por la muerte de los artistas.

Entre los detenidos se encuentran los colombianos Yuli Catherine Felicidad Zapata, Juan Fernando Córdoba Rendón, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Yónier Alexander Mantilla Gómez. Además, fueron arrestados los mexicanos Jorge de la Cruz y Luis Alberto Rojas Venado.

¿De qué señalan a los colombianos vinculados al caso del homicidio de B-King y Regio Clown?

En un inicio se creyó que estaban vinculados al homicidio, aunque la audiencia de legalización de detención dejó claro que se encuentran investigados por extorsión.

De acuerdo con Julio Sánchez Cristo, director de La W, se confirmó que los detenidos son investigados por extorsión, no por homicidio, y puso sobre la mesa una posible irregularidad en el proceso legal.

“Están violando el debido proceso, con el agravante de que ese delito que les quieren endilgar da 40 años de cárcel. Para mantenerlos presos, han tenido que cambiarle la causa penal y soltarlos a la casa 24 horas (…) y volverlos a capturar”, afirmó Sánchez Cristo.

En una acción que evidencia la gravedad del caso, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, se comprometió, con una familiar de una de las detenidas, a estar presente en las futuras audiencias de los detenidos para realizar seguimiento y aclarar dudas sobre la detención, de acuerdo con la emisora.

A pesar de las acusaciones de irregularidades en el proceso y de la falta de transparencia por parte de las autoridades mexicanas, hasta el momento no se presentan evidencias que vinculen a los detenidos con el asesinato de B-King y Regio Clown.

