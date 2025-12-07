El alcalde de un poblado del este de Guatemala fue asesinado por desconocidos la noche del sábado mientras participaba de un desfile navideño, informó este domingo la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Este caso recuerda al del mandatario de Uruapan (México), Carlos Manzo, ultimado al frente de su hijo en medio de una celebración.

El ataque armado contra el edil del municipio de Masagua, Nelson Marroquín se produjo en la aldea Obero, 70 km al este de la capital guatemalteca, informó un portavoz de ANAM.

El alcalde caminaba durante un desfile para celebrar el inicio de la Navidad en el municipio que administraba. Imágenes lo vieron disfrutando junto con su esposa de la feria, en la que había comparsas y personas que lo saludaban. Momentos después, se presentó el ataque armado en el que él y un escolta resultaron heridos.

Minutos antes De ser Ejecutado el Alcalde de Masagua Escuintla, Guatemala, Nelson Marroquín, repartía regalos a los vecinos en el típico desfile Navideño. Falleció antes de llegar al Hospital de la local. pic.twitter.com/ZA8ZBQPNMb — 🚨Noticiero-502gt🚨📰🇬🇹📢 (La Voz de la Noticia) (@Herman5818Pb) December 7, 2025

Marroquín, de 38 años, falleció cuando era trasladado al hospital de Escuintla debido a las lesiones de bala que presentaba. Su guardaespaldas afectado recibió atención médica.

Imágenes evidenciaron cuando el mandatario local quedó tendido en el suelo y en los brazos de su amada, quien pedía desesperadamente ayuda para salvarle la vida.

“Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua”, afirmó el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo en la red social X.

El mandatario dijo que giró “instrucciones” al ministerio de Gobernación para que los responsables del “acto deleznable” sean puestos “ante la ley”.

La tasa de homicidios en Guatemala pasó de 16,1 por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 este año (más del doble del promedio mundial), de acuerdo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

En octubre la fuga de 20 pandilleros de una cárcel provocó la peor crisis durante el gobierno de Arévalo, que comenzó en enero de 2024. Diversos sectores sociales y empresariales criticaron al gobernante por las fallas en seguridad.

