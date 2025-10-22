El mundo de la moda y las redes sociales se encuentra sacudido por la captura de Vanessa Gurrola, exreina de belleza mexicana e ‘influencer’ con más de un millón de seguidores, acusada de homicidio en primer grado de Christian Espinoza Silver, presunto operador del Cártel Arellano Félix.

Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando Espinoza Silver, alias ‘El chato’ fue asesinado en California (Estados Unidos). Gurrola, quien mantenía una relación con la víctima desde 2017, fue detenida el 9 de octubre de 2024 y actualmente espera la fecha de su audiencia judicial.

Vanessa Gurrola, cuyo glamour y belleza le abrieron puertas en el mundo del modelaje, hoy se encuentra recluida en el Centro de Detención Las Colinas, en San Diego, enfrentando una acusación que bien podría superar los límites de la ficción.

¿Quién es Vanessa Gurrola, exreina de belleza mexicana, señalada de homicidio?

Nacida en Mazatlán, Sinaloa, una región históricamente dominada por los cárteles de la droga, Gurrola, quien cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram, ya había sido señalada públicamente meses antes.

En septiembre de 2024, volantes lanzados desde avionetas en su ciudad natal la acusaban de estar involucrada con ‘Los Chapitos’, grupo asociado a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Los panfletos también la vinculaban con presuntos delitos de lavado de dinero y extorsión.

La investigación que destapó esta red de vínculos insospechados apunta también hacia otro nombre del submundo criminal: Edwin Huerta, alias “El Flaquito”, aparentemente relacionado con el mismo cartel que Espinoza Silver.

La situación jurídica de Vanessa Gurrola, quien se mantiene a la espera de su audiencia judicial que estaba prevista para el 20 de octubre, pero fue aplazada hasta el 17 de noviembre, según UNO TV.

