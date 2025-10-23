Hay consternación en Reconquista, una ciudad de la provincia de Santa Fe, por el doble asesinato de Carol María Aldana Mora (21 años) y su pareja, Martín Amílcar Blanco (36 años). El principal sospechoso del crimen ocurrido durante el pasado fin de semana es Hernán Efraín Imhoff, un empresario local de 45 años y quien es exnovio de la joven ultimada.

Imhoff, dueño de una fábrica de producción de aluminio, le confesó a su mamá que cometió los asesinatos, según aseguraron medios de comunicación en Argentina. La progenitora del empresario delató a su hijo ante las autoridades, quienes lo capturaron después en su casa.

Miembros de la institución llegaron a la casa de Imhoff, lo capturaron y acordonaron la zona al presenciar una macabra escena en el interior de la propiedad: el cuerpo sin vida de Blanco y con tres heridas de bala, dos en un hombro y una en la espalda. Además, se incautaron armas de fuego.

De acuerdo con el informe policial, los asesinatos se habrían dado en medio de una fiesta en la casa del empresario y que se extendió todo el fin de semana. Allí, hubo la presencia de 5 personas y se habla de consumo de sustancias alucinógenas. Los fiscales del caso tienen la hipótesis de que el señalado homicida intentó deshacerse del cuerpo de la pareja de su ex y, al no lograrlo lo mantuvo en su casa hasta la captura.

Por otro lado, las autoridades no dieron con el paradero de Mora en la ciudad. La búsqueda se extendió en zonas aledañas hasta que la encontraron en el matorral de la zona rural de Avellaneda, municipio contiguo a Reconquista, También en Santa Fe.

Las autoridades argentinas, después del informe forense, revelaron que la víctima también fue atacada con arma blanca, ya que tenía tres disparos. Sumado a ello, presentaba una fractura de cráneo.

Después del crimen, se descubrió un video grabado por vecinos de Imhoff, en el cual se veía al empresario correteando al frente de su casa a su entonces novia para luego agredirla físicamente.

