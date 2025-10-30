La Selección Colombia sigue afinando detalles para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues luego de conseguir la clasificación en unas Eliminatorias bastante movidas, el equipo ahora quiere llegar en el mejor nivel al campeonato mundial.

De hecho, ya disputó sus primeros amistosos frente a México y luego contra Canadá, pero además del fútbol, hay otras variantes como qué jugadores puede llevar, el uniforme que vestirá el combinado nacional y mucho más.

Esto último, de hecho, ha sido tema de conversación, ya que se han filtrado algunas imágenes que a muchos les ha gustado, pero a otros no.

Sin embargo, lo cierto es que todo indica que esa imagen que ha rondado las redes sociales sí va a ser la camiseta oficial, ya que muchas personas incluso la han visto exhibidas en tiendas oficiales, antes del lanzamiento a nivel mundial.

Cuánto costará la camiseta de la Selección Colombia

Según han publicado las personas que ya la han visto exhibida en algunos comercios del país, esta camiseta sí sería la amarilla con mariposas en su torso y los detalles rojos y azules en la manga y el cuello.

En cuanto al precio, habría salido a la venta por 380.000 pesos (casi 100 dólares) lo cual es incluso más costoso que las camisetas del fútbol profesional colombiano de esa marca, pues las camisetas de Millonarios, Medellín y Junior cuestan máximo 350.000 pesos.

Así se ve la camiseta exhibida:

La camiseta que utilizará Colombia en el Mundial ya se empezó a vender en algunos establecimientos comerciales del país: el lanzamiento oficial será en la fecha FIFA de noviembre. Tiene un valor de 380.000 pesos. pic.twitter.com/P7n0Y1CM77 — Goles en Directo (@golesendir_) October 30, 2025

El lanzamiento oficial está pensado para hacerse en los primeros días de noviembre, por lo que los aficionados están pendientes para ir a comprarla y así hacerle fuerza al combinado nacional.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

El próximo partido de la Selección Colombia será el 15 de noviembre frente a Nueva Zelanda a las 7:00 de la noche y luego se medirá con Australia el 18 de noviembre a las 8:00 de la noche.

