Una inesperada situación se registró en la mañana de este miércoles 19 de noviembre en el estadio Palogrande de Manizales, cuando una de las antiguas estructuras que sostenían las pantallas electrónicas se vino abajo mientras se llevaban a cabo labores de desmonte.

Aunque la caída causó un fuerte estruendo y dejó daños en parte de la infraestructura del escenario, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, recogió Caracol Radio.

El hecho ocurrió en la tribuna norte del estadio, donde un grupo de contratistas adelantaba el retiro de la vieja pantalla para dar paso a la instalación de un nuevo sistema tecnológico.

Según mencionaron en la emisora, el procedimiento no salió como estaba previsto y la estructura metálica terminó desprendiéndose de su base, impactando directamente contra las barandas de ese sector.

Por falla de una guaya cayó vieja estructura de una de las viejas pantallas del estadio Palogrande de Manizales. La emergencia no dejó personas lesionadas. #VocesySonidos pic.twitter.com/FVaXFEzT1K — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 19, 2025

La Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales (UGR) fue la primera en confirmar la situación y entregar detalles del desplome. Diego Rivera, líder de la entidad, explicó que el método utilizado para bajar la pesada estructura no funcionó como se esperaba, lo que desencadenó el colapso.

“En horas de la mañana recibimos una notificación del cuerpo oficial de bomberos sobre el colapso de la estructura antigua de la pantalla ubicada en la tribuna norte. Inmediatamente, se realizó el despliegue operativo. Al llegar al sitio, afortunadamente no encontramos ninguna persona herida”, indicó, según recogió la misma cadena radial.

Rivera añadió que, aunque se trataba de una estructura obsoleta, el equipo técnico seguía un plan de desmonte con protocolos de seguridad. No obstante, la falla en el mecanismo de sujeción hizo que la pantalla se viniera abajo de manera súbita.

COMUNICADO OFICIAL 🚨 pic.twitter.com/QIaH291W3j — Alcaldía de Manizales (@CiudadManizales) November 19, 2025

El impacto de la estructura afectó directamente las barandas y parte de los accesos internos de la tribuna norte. Imágenes que circularon en redes muestran cómo la antigua pantalla quedó completamente doblada sobre el área, mientras varios trabajadores y socorristas verificaban la zona para descartar riesgos adicionales.

Por ahora, la Alcaldía de Manizales informó que los daños son exclusivamente materiales y que el colapso no compromete la estabilidad general del estadio. Aun así, se inició un proceso de evaluación técnica para identificar la magnitud real de las afectaciones y delinear las reparaciones que deberán ejecutarse en las próximas semanas.

