Así como James Rodríguez dio un paso a un nuevo equipo antes del Mundial de 2026, otro hombre que brilló al defender los colores de la Selección Colombia, Juan Arizala, se acerca a un poderoso a nivel global.

Sigue a PULZO en Discover

El mencionado mediocampista izquierdo se convirtió en una de las figuras del pasado Mundial Sub-20, donde el seleccionado colombiano llegó hasta semifinales y se quedó con el tercer lugar.

Ahora, de acuerdo con reportes de prensa en Italia, el jugador está en la mira de Milán, que ha sido cinco veces campeón de Europa y es uno de los clubes con más títulos internacionales.

El detalle no es menor si se tiene en cuenta que Independiente Medellín pondría a uno de sus talentos juveniles en el panorama del Viejo Continente, lo que de paso abre un abanico de posibilidades para futuras transferencias. Todo un golazo para el ‘Poderoso’ de cara al futuro.

De hecho, el periodista Fabrizio Romano fue más allá desde su cuenta personal de Instagram para asegurar que el acuerdo ya está prácticamente cerrado, por una cifra notable.

Precio del fichaje de Juan Arizala al Milán de Italia

“Fichaje de 3 millones de euros más cláusula de reventa a Independiente Medellín, una de las ventas más históricas en la historia de la liga colombiana. Rechazaron propuestas del Reino Unido y Bélgica para fichar por el Milán”, afirmó Romano sobre la transferencia.

Cabe recordar que el equipo rojo de Antioquia también protagonizó la venta de Juan Guillermo Cuadrado al Udinese de Italia en 2009, hace más de 16 años, cuando el jugador apenas tenía 21 años.

Este caso se convertiría en una nueva oportunidad en la que, a pesar de que no tuvo mayor peso dentro del ‘Poderoso’ con pocos partidos en la Liga Betplay, tenga un importante salto de reconocimiento a Europa.

Todavía no se ha hecho oficial el fichaje de un jugador cuyo traspaso se convertiría en una ventana importante para el equipo de mayores, dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Asimismo, sería el séptimo colombiano que llegue al Milán de Italia, después de otras figuras como Cristian Zapata, Mario Yepes, Jherson Vergara, Pablo Armero, Carlos Bacca y, más recientemente, Devis Vásquez.

Ahora, queda ver si se concreta el movimiento y asume un nuevo papel dentro de un equipo con figuras como el croata Luka Modric, actualmente en el equipo tradicional en Europa.

¿Quién es Juan Arizala, jugador colombiano?

Juan Arizala es un futbolista que nació el 10 de octubre de 2005 y se ha destacado principalmente con la Selección Colombia Sub-20, que le sirvió de plataforma para ser visto en el exterior.

Originario de El Charco (Nariño), milita en Independiente Medellín y allí sumó sus primeros minutos y partidos como futbolista profesional, a pesar de que no tuvo mayor protagonismo en la Liga Betplay.

Lo cierto es que jugó 7 partidos con el seleccionado nacional en el Mundial Sub-20, donde la ‘Tricolor’ ocupó el tercer lugar luego de sorprender al eliminar en cuartos de final a España, una de las favoritas.

La derrota en la semifinal contra Argentina por la mínima diferencia le quitó las opciones de pelear por el título en el campeonato disputado en Chile, donde el equipo fue la gran revelación.

Arizala debutó en 2023 con Independiente Medellín, en la derrota por 2-0 ante el Boyacá Chicó. Desde ese momento, ha disputado 40 partidos (con la suma de los de 2024 y 2025) y ha marcado dos goles (ambos en la Liga Betplay).

* Pulzo.com se escribe con Z