En las últimas horas, los hinchas del Crystal Palace y la Selección Colombia se preocuparon de gran manera debido a la ausencia del futbolista Daniel Muñoz de la última convocatoria del equipo inglés. De hecho, en un momento se habló hasta de un problema que incluyó violencia, pero la realidad es que era un tema netamente físico.

Es más, el técnico Oliver Glasner dijo en las últimas horas que el futbolista debía pasar por el quirófano, pero sin dar más detalles al respecto, aunque sí aumentó la preocupación en los aficionados.

En la mañana de este jueves, 11 de diciembre, justo cuando el jugador estaba en el quirófano, el periodista Julián Capera dio a conocer que el procedimiento fue una “artroscopia para hacerle una limpieza de un fragmento que le venía causando molestia desde la Copa América de Brasil”.

Además, explicó que la decisión la tomó el jugador, el cuerpo médico del Crystal Palace y de la Selección Colombia para que tuviera tiempo suficiente para recuperarse y retomar su nivel antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

🚨🇨🇴 A esta hora está siendo intervenido Daniel Muñoz en Londres. El procedimiento es una artroscopia para hacerle una limpieza de un fragmento que le venía causando molestia desde la Copa América de Brasil. El departamento médico de Crystal Palace y la Selección Colombia… pic.twitter.com/H0qwZwdku3 — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 11, 2025

Y es que vale la pena destacar que, en principio, serán seis semanas de recuperación, pero tal como dijo el mismo futbolista, todo es incierto porque cada cuerpo y cirugía son diferentes.

Lo cierto es que Muñoz se perderá varios compromisos importantes de la Premier League de Inglaterra, incluso posiblemente la fecha Fifa de marzo con la Selección Colombia, pero espera retomar su mejor nivel para llegar en las mejores condiciones posibles al torneo más importante de fútbol a nivel internacional.

En principio, el defensa colombiano se pierde doce compromisos, entre los que destacan los del Crystal Palace, el Arsenal, Crystal Palace, Nottingham Forest y el Chelsea, entre otros.

