El precandidato presidencial Mauricio Lizcano, quien busca llegar a la Casa de Nariño en 2026, lanzó un fuerte llamado a construir un proyecto político alejado de la polarización que, según él, ha dominado la vida pública de Colombia en los últimos años.

“Arrebatémosle la agenda política a los extremos. Propongo sellar un acuerdo entre ciudadanos, empresarios, organizaciones sociales y candidatos, todos los que estemos interesados en que los extremos no nos sigan gobernando. No es la unidad entre quienes piensen igual, sino entre los que estemos de acuerdo en que hay que sacar el país del secuestro en el que nos tienen los de izquierda y los de derecha”, aseguró Lizcano en su declaración.

El exministro y excongresista advirtió que “la gente está mamada del discurso polarizador y sin soluciones” y criticó la influencia de figuras como Álvaro Uribe y Gustavo Petro en la política nacional: “No podemos dejarnos imponer que el próximo presidente sea el que diga Uribe o el que diga Petro. No permitamos que el próximo gobierno sea un gobierno de herederos”.

Lizcano también rechazó la idea de que quienes no se alineen con esos sectores sean catalogados como “tibios” o “traidores”. A su juicio, muchos líderes que se autodenominan firmes “son oportunistas que se nutren del odio, de los ‘likes’, de la gritería, de la prensa y de la payasada, para no enfrentar lo realmente importante: resolver los problemas de la gente”.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe volvieron a agarrarse

Las declaraciones se dan a propósito de una nueva pelea entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe. En la mañana de este viernes, el presidente le escribió un extenso mensaje al exmandatario, luego de que este cuestionara sus estudios y pusiera nuevamente en tela de juicio la decisión de la jueza Sandra Heredia, quien lo declaró culpable.

El mandatario usó su cuenta de X para lanzar varias críticas a Uribe, comenzando con una pregunta directa: “¿Puede sentirse valiente el hombre que lanza una jauría para atacar a su jueza?”. En el texto, Petro aseguró que las palabras del expresidente “solo revelan su carácter” y reiteró su respaldo a la jueza Heredia, a quien comparó con Policarpa Salavarrieta: “Ahora colegas suyos quisieran fusilarla y la insultan solo porque usted la insulta”.

El presidente también recordó episodios que han marcado la carrera política de Uribe, como sus vínculos con las Convivir y su paso por la Aerocivil, temas sobre los que el exmandatario pocas veces se refiere públicamente. La confrontación inició cuando Uribe cuestionó la educación de Petro, comparándolo con la “Peliteñida” de Betty, la fea. A eso, el presidente respondió que estudió en “el Externado, la Esap, la Javeriana, la de Lovaina y la de Salamanca”.

Sin embargo, lo más llamativo del mensaje llegó al final. Petro anunció que no seguirá respondiendo a Uribe en redes sociales: “No volveré a contestarle por escrito por respeto a la mujer que lo ha condenado”. El anuncio sorprendió porque, históricamente, el mandatario ha sido muy activo en X y en los enfrentamientos directos con sus opositores.

