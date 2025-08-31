Sin lugar a dudas, una de las precandidaturas presidenciales que más ha llamado la atención es la de Iván Cepeda, ya que se confirmó después de que el expresidente Álvaro Uribe fuera declarado culpable en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

En dicho juicio, histórico en Colombia, el senador Cepeda actuó como víctima y fue protagonista del proceso judicial de largos años que aún tiene aspectos por resolver.

Justamente, en diálogo con el periódico El Tiempo, Iván Cepeda aclaró algunas dudas sobre su precandidatura presidencial, teniendo en cuenta que se dio justo después que la jueza Sandra Heredia condenara a Uribe Vélez.

“Es un momento importante de mi vida personal; no es cualquier clase de enfrentamiento judicial, pero diría que no es lo determinante. Para mí juegan otros factores, entre ellos, el hecho de que las organizaciones que están en la base de nuestro proyecto así lo piensen. Ese, para mí, es el elemento y el ingrediente determinante de esta decisión, no si he tenido o no éxito en tal o cual tarea. Porque para mí la política, y en eso intento ser coherente, es un servicio más que una aspiración personal, una carrera o una meta que se proponga un individuo. Yo creo en el proyecto, en lo colectivo y en las decisiones que se toman pensando siempre desde las comunidades y la gente”, precisó en el medio citado.

