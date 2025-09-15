En el Día Internacional de la Democracia, un grupo de más de 300 mujeres de distintas regiones del país lanzó el movimiento cívico Mujeres por la Democracia, con un mensaje, el de defender y preservar los valores democráticos. La jornada comenzó con una intervención simbólica en varias ciudades, donde estatuas emblemáticas amanecieron vestidas con pañoletas vinotinto para invitar a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la construcción de un sistema político más justo y participativo.

Este movimiento no partidista busca fortalecer la democracia y promover la defensa de las instituciones en Colombia, resaltando que más del 52 % del electorado nacional está compuesto por mujeres. La iniciativa plantea que no basta con votar cada cuatro años, sino que se requiere participación activa, exigencia de rendición de cuentas y espacios para opinar y organizarse libremente.

Diana Rojas, directora ejecutiva de Mujeres por la Democracia, destacó que el simbolismo de las estatuas es un recordatorio del rol ciudadano: “Las esculturas no hablan, pero hoy están vestidas con un mensaje claro: la democracia está viva y debe ser cuidada por todos los colombianos. En tiempos de polarización, la apuesta es simple pero determinante: resolver las diferencias con respeto y a través de una participación ciudadana amplia y real”.

Las voceras del movimiento recalcaron que el objetivo es “poner la democracia de moda”, involucrando especialmente a las mujeres que creen en la importancia de instituciones sólidas y el respeto por la diversidad política. “Invitamos a todas las mujeres a entender, participar y cuidar la democracia”, expresaron, subrayando que el compromiso femenino es esencial para una vida pública más plural e incluyente.

La acción hace parte de la conmemoración global del Día Internacional de la Democracia, declarado por la ONU en 2007, que este 15 de septiembre busca recordar la necesidad de fortalecer instituciones democráticas en todo el mundo. Con la mayoría del censo electoral en sus manos, Mujeres por la Democracia insiste en que es tiempo de activar la voz femenina para proteger y renovar la confianza en la democracia en Colombia.

