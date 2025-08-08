En solo seis años, Womenize Latam pasó de ser un foro local de un día en Bogotá a convertirse en una comunidad internacional con presencia en nueve países. La red, que nació en 2019 con 1.200 asistentes, hoy conecta a miles de mujeres líderes en tecnología, industrias creativas, negocios digitales y educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).

La organización explicó que, en Latinoamérica, las mujeres representan apenas el 30 % de la fuerza laboral en tecnología y menos del 15 % en cargos de liderazgo digital. Frente a este panorama, han creado un ecosistema que impulsa la visibilidad y el desarrollo profesional de mujeres a través de eventos, mentorías, alianzas y espacios de formación.

De acuerdo con Womenize Latam, más de 10.000 mujeres han participado en iniciativas como WL Tech Talks, que ofrece talleres y conferencias virtuales sobre buenas prácticas en tecnología y educación STEAM; WL Inspiring Talks, encuentros presenciales con historias inspiradoras y espacios de networking; y los Premios Heroínas, que reconocen a líderes en innovación, emprendimiento, educación y creatividad.

La organización también destaca sus programas de mentoría para apoyar emprendimientos, transiciones de carrera y desarrollo profesional; así como WL Libros de Mujeres, que acompaña a autoras latinoamericanas con lanzamientos y conversatorios; y su presencia en eventos aliados y el WL Summit, donde amplifica la voz de mujeres líderes en diferentes foros.

Sandra Rozo, fundadora y directora general, afirmó que siempre soñó con un espacio donde las mujeres en tecnología pudieran conectarse y apoyarse mutuamente. “Iniciar con un foro fue todo un reto, y hoy puedo decir con orgullo que tenemos un tejido de mujeres que comparten conocimiento e inspiran a nuevas generaciones”, dijo, según Womenize Latam.

Por su parte, Alejandra Godoy, cofundadora, resaltó que su experiencia fuera del sector tecnológico le enseñó el valor de la tecnología para transformar realidades, y Ximena Duque, directora de capítulo en Colombia, subrayó que la comunidad es un lugar de confianza para cerrar la brecha digital.

Womenize Latam cuenta con directoras en Argentina, Colombia, Chile, Emiratos Árabes, Ecuador, México, Miami, Paraguay y Uruguay, lo que demuestra su crecimiento como ecosistema inclusivo. Este aniversario, explicaron, no solo celebra su historia, sino que reafirma su compromiso con un futuro donde más mujeres sueñen en grande y lideren con propósito.

