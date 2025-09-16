El presidente Gustavo Petro continúa respondiendo públicamente a las críticas por el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, luego de los señalamientos por su historial y cuestionamientos sobre su idoneidad.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza fue una de las voces más críticas, afirmando en la red social X: “Estoy agotada de las ‘clases de feminismo’ del presidente machito, que nombra a acosadores y violentos en cargos de poder. Lo único que lo complace es un movimiento feminista silencioso. El verdadero: ‘calladita te ves más bonita’”.

Ante esto, la respuesta del mandatario no tardó en llegar. A través de su cuenta oficial, Petro señaló que le complace “un movimiento feminista que no solo mire el techo de cristal para mujeres privilegiadas, sino la igualdad plena para las mujeres jóvenes, campesinas, trabajadoras y las que tienen que vender su cuerpo”. El presidente concluyó su mensaje con una frase que despertó reacciones: “Necesitamos un feminismo plebeyo”.

Petro insiste en que en su gabinete hay paridad de género

A su vez, el jefe de Estado cuestionó los fallos judiciales que han frenado algunos de sus nombramientos ministeriales. En ese sentido, Petro defendió que el caso de Juan Carlos Florián no vulnera la ley ni la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, argumentó que en su Gobierno existe paridad de género.

“Una parlamentaria no tiene el derecho de impedir formar un gabinete a un presidente. Si el magistrado les hace caso, eso ya es una ruptura del derecho”. Con estas otras declaraciones, Petro apuntó directamente a las decisiones judiciales que han condicionado sus designaciones, al tiempo que acusó a sectores de la oposición de defender “ideas anacrónicas”.

