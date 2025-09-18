Las autoridades confirmaron la captura en territorio colombiano de Gabriel José Carrillo Delgado, ciudadano venezolano requerido en su país por el delito de homicidio intencional. El operativo en Santa Marta se llevó a cabo en coordinación con Interpol, Migración Colombia y la Policía Nacional.

De acuerdo con la información oficial, Carrillo Delgado es señalado de haber participado, junto con su hermano y otro cómplice, en el asesinato de Xavier Otto Palmar P., ocurrido en marzo de 2017 en Maracaibo, estado Zulia. Tras cometer el crimen, los implicados habrían enterrado el cuerpo en la vivienda familiar y se apropiaron de los bienes de la víctima.

El caso causó gran conmoción en Venezuela y desde entonces pesaba sobre Carrillo Delgado una orden de captura internacional, emitida el 1 de abril de 2017 por el Tribunal Duodécimo de Primera Instancia Penal en Función de Control de Maracaibo. La legislación venezolana contempla para este delito una condena de hasta 30 años de prisión.

Las autoridades colombianas adelantan los trámites correspondientes para definir la situación jurídica del detenido y evaluar su entrega a las autoridades del vecino país.

Xavier Palmar, ingeniero de petróleo de 42 años, desapareció el 28 de marzo de 2016. Al no conocerse su paradero, su madre presentó denuncia por desaparición el 1 de abril de ese mismo año.

Las investigaciones realizadas por el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) junto con excavaciones en la vivienda de la familia Carrillo, en el barrio Los Olivos, permitieron hallar restos óseos humanos que fueron levantados como parte del proceso.

Según testimonios recogidos durante la pesquisa, Palmar fue asesinado con un objeto contundente por Brando Alberto Barrios, cuñado de Gabriel Carrillo, y luego su cuerpo fue enterrado en la casa familiar

Se descubrió que los documentos de Palmar fueron hallados por un individuo conocido como ‘David’ en el barrio El Carmelo de Maracaibo. También se determinó que la camioneta de la víctima estaba en poder de Gabriel Carrillo y su hermano Germán.

