La violencia en Cali se sigue tomando las calles de esta importante ciudad. En esta ocasión, Caracol Radio reportó el asesinato de tres personas que iban en la misma camioneta en el sur de la ciudad.

Según reportó el corresponsal en la capital del Valle del Cauca, se dirigían por la vía a la Buitrera. El caso se tornó extraño, pues, al parecer, una de las personas que se transportaba en la camioneta abrió fuego contra sus tres acompañantes, acabando con la vida de dos inmediatamente. El tercero alcanzó a ser trasladado a un hospital de la zona, pero las heridas fueron muy graves y murió.

Daniel Esteban Freire, de 34 años, y Brandon Asdrúbal Castrillón, de 29, serían las víctimas de este atentado. Por su parte, el tercer asesinado no ha sido identificado, pero sí se sabe que tiene 30 años de edad.

La presunta cuarta persona que estaba en la escena del crimen habría huido luego de cometer el crimen. Sin embargo, las autoridades continúan haciendo la investigación correspondiente para confirmar esta hipótesis.

Otra de las informaciones preliminares que se maneja es que se trataría de un ajuste de cuentas entre bandas criminales de Buenaventura. Cabe resaltar que en dicho municipio fue asesinado un menor de edad, considerado una promesa del fútbol y que hacía labores de líder social.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

