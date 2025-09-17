Un breve mensaje escrito con ternura se convirtió en el último recuerdo que un niño guarda de su madre, Romeca Meeks-Blackmon, una mujer de 31 años que soñaba con verlo crecer y alcanzar sus metas.

La mañana del lunes 8 de septiembre, día en que el pequeño iniciaba el año escolar, su madre le guardó en la lonchera un papel con palabras de aliento: “Feliz lunes, hijo, hoy es el primer comienzo de esto y puedes empezar con fuerza. Sigue siendo tú mismo. Eres el niño más genial, inteligente y divertido que conozco. Te quiero mucho y me haces sentir muy orgullosa. Que tengas un buen día. Mamá te quiere”.

Pocas horas después, la mujer fue víctima de un ataque armado en el vecindario de South State Street, en Chicago, alrededor de las 9:05 de la mañana. Según las primeras investigaciones, Romeca discutió con una conocida que, en medio del altercado, sacó un arma y le disparó en el rostro.

Meeks-Blackmon fue trasladada al Hospital Stroger, donde los médicos confirmaron su deceso. Una persona fue retenida para interrogatorio, pero posteriormente liberada mientras las autoridades recogen más pruebas y testimonios. Hasta ahora, se desconoce el origen del conflicto que derivó en su muerte.

El viernes 12 de septiembre, familiares, amigos y vecinos se reunieron en una vigilia en el barrio de West Englewood para rendir homenaje a la joven madre. Entre lágrimas, su madre, Tina McMiller, expresó el dolor que embarga a toda la familia: “Estoy destrozada, estoy tan destrozada”, dijo frente a los asistentes.

Romeca estudiaba para convertirse en enfermera y era reconocida como una madre dedicada, entregada por completo al bienestar de su hijo. Ahora, el niño comienza el año escolar marcado por una pérdida irreparable, mientras su entorno cercano clama justicia para que el crimen no quede impune.

