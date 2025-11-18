En la noche de este martes 18 de noviembre circuló un video en el que el líder guerrillero Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, envió un mensaje a Gustavo Petro. Esto luego de los bombardeos impulsados por el Gobierno.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas”, aseguró ‘Mordisco’ en la grabación difundida por Caracol Radio.

Además, se refirió a los menores de edad que fallecieron en las acciones militares, hecho por el que fue citado a un debate de moción de censura el ministro de Justicia, Pedro Sánchez.

“La reciente declaración de guerra y los bombardeos en Amazonas, Guaviare y Arauca solo obedecen a la complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos, cansados de la sangre de niños palestinos, colombianos y venezolanos en el Caribe y otros lugares del mundo”, agregó Mordisco, según Blu Radio.

Por otra parte, en referencia a Petro afirmó: “Los gobernantes que desde sus sillones promueven la guerra, el militarismo, los bombardeos, también podrán ser enjuiciados”, afirmó el guerrillero.

¿Cuántos menores de edad han fallecido en ataques a disidencias de las Farc?

Recientemente, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que, entre agosto y noviembre de 2025, 15 menores de edad murieron durante operaciones militares en Colombia.

Según el informe forense, los decesos ocurrieron en cuatro bombardeos diferentes realizados en los departamentos de Guaviare, Amazonas y Arauca.

El primer operativo se registró el 24 de agosto en la vereda Nueva York, municipio de El Retorno (Guaviare), donde Medicina Legal reportó ocho cuerpos, entre ellos tres menores. En octubre, otro bombardeo en Puerto Santander (Amazonas) dejó cuatro víctimas de edad infantil, mientras que en noviembre se registran por lo menos siete menores muertos en Calamar (Guaviare) y una niña en Puerto Rondón (Arauca).

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.