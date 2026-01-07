El presiente Gustavo Petro convocó a multitudinarias movilizaciones este 7 de enero en respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible operación militar en Colombia.

El primer pronunciamiento a este evento, por parte del país norteamericano, ha sido a través de su embajada en Bogotá. En su cuenta de X, advirtieron que las movilizaciones se pueden tornar “violentas” para los ciudadanos estadounidenses que residen en el país, por lo que hacen un llamado a evitar salir a las calles en la tarde de este miércoles.

A su vez, la embajada dio a conocer que prestó servicio hasta las 2 de la tarde y en más de sus recomendaciones, advirtió a sus ciudadanos no usar objetos de valor y evitar usar el celular en la calle.

“Mantenga un perfil bajo. Evite usar el celular en público. No se resista físicamente a ningún intento de robo. Mantenga las puertas del auto cerradas y las ventanas cerradas. Salga temprano y calcule tiempo adicional para el viaje. Esté atento a las noticias locales”, escribió la embajada en la comunicación.

Gustavo Petro hablará desde la Plaza de Bolívar

Las marchas se llevarán a cabo este miércoles 7 de enero desde las 4:00 de la tarde en varias ciudades del país. En Bogotá, el lugar definido para la concentración es la plaza de Bolívar, donde desde horas del mediodía se adelantan los preparativos para recibir a los simpatizantes del presidente Gustavo Petro y desde allí, el mandatario emitirá un pronunciamiento en respuesta a la reciente tensión con Donald Trump.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.