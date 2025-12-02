El precandidato a la presidencia de Perú Rafael Belaúnde salió ileso este martes de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima, informó la policía. El vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del derechista Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por sujetos en moto.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola. En un mensaje en X, la policía aseguró que en el ataque “no se presentaron heridos”.

Sin embargo, una fotografía de Belaúnde con rastros de sangre en su cara y camisa blanca se viralizó en X y televisoras. La sangre sería producto de lesiones causadas a algún ocupante del vehículo por las esquirlas del parabrisas impactado por tres balas, según el propio jefe policial. El automóvil de Belaúnde era conducido por un chofer.

#MUNDO| El precandidato presidencial peruano Rafael Belaúnde fue víctima de un intento de atentado mientras viajaba en su carro en el sur de Lima. La policía confirmó que el líder del Partido Libertad Popular y candidato de 50 años resultó ileso tras una serie de “disparos… pic.twitter.com/FfLOd5BDJT — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 2, 2025

#EnVivo La Policía realizó diligencias en la zona donde el candidato presidencial Rafael Belaunde fue atacado a balazos en Cañete Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/8N0cVs4fB3 — Canal N (@canalN_) December 2, 2025

El político manifestó a la policía que “no ha recibido amenazas extorsivas o de otro tipo”, indicó Arriola. El líder del Partido Libertad Popular aspira a la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril. Rafael Belaúnde es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y 1980 a 1985.

