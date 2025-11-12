Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo, luego de chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.

El siniestro ocurrió de madrugada y es uno de los peores de los últimos años en el país, donde son frecuentes los accidentes en las carreteras.

El autobús con 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó con una camioneta ‘pick up’ en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.

“Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos”, dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.

Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.

La gran cantidad de accidentes en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.

Estas son las terribles imágenes del accidente:

🇵🇪 PERÚ | 🚨 Tragedia en Arequipa: más de 30 muertos tras caída de bus a un abismo 👉 Un autobús de la empresa Llamosas cayó por un barranco de 200 metros en la carretera Panamericana Sur, tras chocar con una camioneta en el sector Ocoña, provincia de Camaná. 👉 El siniestro… pic.twitter.com/3y5MXbY3h1 — DNewsOK (@DNewsOK) November 12, 2025

At least 37 people were killed and 18 others injured after a bus plunged into a ravine in Peru’s southern Arequipa region. pic.twitter.com/TeznqHE2lD — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2025

🔴 Imágenes del angustioso rescate de víctimas del accidente de un bus interprovincial en Ocoña, Camaná, Arequipa. Se reportan 37 fallecidos y 21 heridos. pic.twitter.com/JAHJc2l4hF — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) November 12, 2025

El vehículo de pasajeros había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.

El autobús rodó por una zona árida hasta quedar a orillas de un río, según imágenes de Panamericana de Televisión.

La camioneta quedó a la salida de la curva con la cabina totalmente destrozada.

La fiscalía de Arequipa informó en un comunicado que el conductor de la ‘pick up’ sobrevivió y “se encuentra detenido”.

“Se harán las diligencias que correspondan para determinar su responsabilidad en el accidente”, agregó en un mensaje en Facebook. Las autoridades no informaron si en la camioneta iban más ocupantes.

Treinta policías, en coordinación con bomberos, “trabajan en el rescate de personas, evacuación de heridos y recuperación de cuerpos”, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

En febrero de 2018, cerca del punto del accidente de este miércoles, 44 personas murieron tras la caída de un autobús que también quedó a orillas del río.

Las autoridades peruanas han reforzado los controles para reducir las muertes en las carreteras, teniendo en cuenta que el año pasado se registraron 3.173 fallecidos en las vías.

La tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en 2019 era de 14 personas por 100.000 habitante, ligeramente por debajo del promedio de 17 víctimas en las Américas, según el Banco Mundial.

